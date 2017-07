IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 27 luglio: ecco Nestor, una vecchia conoscenza di Camila

Il Segreto

L'ARRIVO DI NESTOR

Le buone e le cattive notizie si intrecceranno per i Dos Casas nella puntata de Il Segreto di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 18:45. In essa, infatti, Hernando potrà tirare un respiro di sollievo quando i suoi braccianti decideranno di non accettare la richiesta di Cristobal Garrigues, preferendo restare fedeli al loro precedente padrone. Neppure la promessa di uno stipendio di gran lunga superiore basterà per fargli cambiare idea. Nel frattempo Camila cercherà di scoprire qualche dettaglio in più sulle vere intenzioni del rivale del marito e deciderà di recarsi nella fabbrica tessile per confrontarsi con Emilia. Di ritorno dall'azienda però la cubana sarà costretta a fare i conti con la peggiore sorpresa possibile: si troverà davanti ad un uomo del suo passato, il misterioso e poco promettente Nestor. Questo individuo metterà fin da subito in chiaro le cose con lei, esprimendole il suo desiderio di vendicarsi di qualcosa. Di cosa si tratterà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 LUGLIO: ROSARIO VUOLE MORIRE

La morte di una persona buona e dolce come Mariana non potrà essere dimenticata facilmente. Oggi a Il Segreto lo saprà bene Gracia, che valuterà seriamente la possibilità di chiudere la boutique in passato condivisa con l'amico. Anche se Nicolas le ha ceduto le quote appartenute alla moglie, la simpatica Gracia si renderà conto di non poter proseguire oltre con questa attività. Tutto le risulterà chiaro quando il negozio verrà svaligiato e i più bei abiti verranno portati via. Sarà questa la fine del sogno di una vita intera? Ma la persona che maggiormente soffrirà per la perdita di Mariana sarà Rosario: l'anziana donna sarà vittima di una serie di svenimenti apparentemente inspiegabili e che renderanno necessario l'intervento di Lucas. Sarà lui stesso a mettere le cose in chiaro con Alfonso, esprimendo la sua preoccupazione: Rosario si sta lasciando morire. Dovranno risollevarle quanto prima il morale, diversamente sarà troppo tardi...

