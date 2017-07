Justin Bieber investe un paparazzo/ Suv lanciato su un gruppo di fotografi a Los Angeles: uno non si scansa

Justin Bieber (Instagram)

Justin Bieber torna ancora una volta al centro del gossip come protagonista di uno spiacevole episodio. Come svelato nelle ultime ore da alcune riviste americane, la pop star ha cominciato a frequentare una chiesa di Beverly Hills, per essere fedele con la svolta lontana dai riflettori che ha annunciato pochi giorni fa. Ieri, all'uscita dalla chiesa è però accaduto qualcosa di molto spiacevole: il cantante 23enne ha investito accidentalmente un fotografo (uno dei tanti che 'pedinano' Bieber nei suoi spostamenti) nei pressi del Saban Theater, uno dei quartieri più ricchi di Los Angeles. Come riporta TMZ, Scott Dowling, portavoce della polizia, ha dichiarato che Bieber aveva intravisto un gruppo di paparazzi appostati in fondo al vialetto della chiesa.

ANCORA GUAI PER JUSTIN BIEBER: INVESTE UN PAPARAZZO

MOMENTO DIFFICILE PER IL CANTANTE

Salito a bordo del suo Suv avrebbe deciso di accelerare in prossimità del gruppo per evitarli, ma uno dei fotografi non sarebbe riuscito a scansarsi e sarebbe stato colpito. Per fortuna le condizioni non sono gravi, ed è stato subito soccorso dal cantante e trasportato in ospedale. Justin non riesce ancora a godersi questo periodo lontano dai riflettori e dal caos. Una persona vicina al cantante ha raccontato al giornale People che Bieber ha bisogno di un momento di stop, per questo ha deciso di annullare tutte le prossime date del Purpose World Tour. Queste le dichiarazioni: "Sentiva di non poter dare al pubblico l'energia che merita è un perfezionista e non vuole deludere i suoi fan. E' solo esausto". Speriamo presto di ritrovare il Bieber che conosciamo, carico e con la voglia di far divertire i suoi fan.

© Riproduzione Riservata.