L’ANIMA GEMELLA / Su Iris il film diretto da Sergio Rubini con Violante Placido (27 luglio 2017)

L'anima gemella, Il film in onda su Iris

IL CAST DEL FILM

Appuntamento col cinema italiano in prima serata su Iris oggi, giovedì 27 luglio 2017 alle ore 21.00 con il film L'anima gemella, diretto da Sergio Rubini con lo stesso regista nel cast tra i protagonisti nel ruolo di Angelantonio, mentre Valentina Cervi interpreta Teresa, Violante Placido è impegnata nel ruolo di Maddalena, Mariolina De Fan ha il ruolo di Benedetta, Michele Venitucci interpreta Tonino, Dino Abbrescia è Alessandro, Rino Diana è Cannito e Alfredo Minenna interpreta Checco.

L'ANIMA GEMELLA, LA TRAMA

L'anima gemella racconta la storia di Teresa, una ragazza dal carattere non facile che vive con grande frustrazione la sua esistenza in un piccolo paese della Puglia. Teresa è promessa sposa a Tonino, dipendente del negozio di pesce del padre, che in realtà però è stufo del carattere impossibile della futura consorte e ama in realtà con tutto il suo cuore Maddalena, una ragazza dalle qualità umane completamente opposte rispetto a quelle di Teresa: tanto Maddalena è dolce, serena e accomodante, quanto Teresa è acida, ombrosa e scostante. Al momento di celebrare le nozze, Teresa invita anche Maddalena proprio per ostentare alla ragazza da lei invidiata il fatto che sarà lei alla fine a sposare Tonino.

Ma è proprio la presenza di Maddalena al matrimonio a far cedere il ragazzo, che dopo aver detto no sull'altare scappa con la donna da lui veramente amata. Teresa fa di tutto per vendicarsi finché non viene a sapere che la madre del barbiere Angelantonio è in grado di compiere delle magie. Illustratole il suo caso, la donna rifiuta di fare del male a Maddalena, ma propone a Teresa di ricevere il corpo dell'amante del suo amato, anche se non ne potrà ereditare il carattere.

Teresa si ritrova così nel corpo di Maddalena, con la mediazione di Angelantonio che porta via la vera Maddalena col compito di ucciderla. Ma non lo farà, ed anzi convincerà la madre a dare alla ragazza il corpo di Teresa, per permetterle così di continuare a vivere. Dunque, le due donne si ritrovano l'una nel corpo dell'altro. Tonino si accorge che Maddalena non è più la stessa ma ha ormai preso i connotati del carattere di Teresa. Viceversa Maddalena prova ad intervenire ma Tonino non la riconosce più, avendo ormai la ragazza il corpo di Teresa. Alla fine Tonino decide di sposare Maddalena-Teresa, comprendendo però che non si tratta più della donna che lo aveva fatto innamorare. Come nel primo caso però, alle nozze partecipa anche Teresa-Maddalena: riconoscendo il carattere del suo vero amore, si ripete la scena del primo matrimonio. Tonino abbandona nuovamente l'altare e scappa con la sua vera anima gemella, che è Maddalena nel corpo di Teresa. Teresa nel corpo di Maddalena si ritrova invece nuovamente sola, comprendendo che per quanto potesse invidiare la sua rivale, l'amore che Tonino provava per l'altra era totalmente spirituale, e non avrebbe dunque potuto prendere nessuna contromisura.

