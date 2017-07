LA REGINA DI PALERMO/ Il "best of" di Squadra Antimafia dedicato a Rosy Abate

La regina di Palermo (2017)

DAL "BEST OF" ALLO "SPIN-OFF"

Si intitola La regina di Palermo il "best of" dedicato a Rosy Abate in onda su Canale 5 a partire dal 2 agosto prossimo. Cinque le puntate in programma, in attesa della fiction Rosy Abate - La serie che vedrà come protagonista assoluta proprio Giulia Michelini. La regina di Palermo è una sorta di versione riveduta e corretta di Squadra Antimafia, la popolare serie prodotta da Taodue e in onda sulle frequenze del Biscione sin dal 2009. Il best of sarà interamente dedicato alle vicende di Rosy Abate, dal ritorno a Palermo da New York sino alla fuga con Calcaterra. L'obiettivo della produzione è quello di fornire le dispense necessarie a un ripasso della trama, oltre a consentire a chi non ha mai visto la serie di mettersi in pari prima dello start del nuovo anno televisivo. Di seguito le anticipazioni della prima puntata.

LE ANTICIPAZIONI

Rosy Abate ha deciso trasferirsi negli Stati Uniti, non avendo più motivo di restare in Sicilia dopo la perdita di entrambi i genitori. La ragazza è scampata per poco all'attentato ordito contro la sua famiglia: il merito è tutto della poliziotta Claudia Mares, con cui ancor oggi intrattiene un rapporto amichevole. Quando torna a Palermo, Rosy non sa ancora che i suoi fratelli hanno ripreso le attività criminali di famiglia. Dopo le nozze con un italoamericano estraneo ai clan di Cosa Nostra, Rosy resta coinvolta in un agguato mafioso. Con lei c'è anche il marito, per cui sfortunatamente non resta niente da fare. Ancora una volta, Rosy si promette di vendicare i suoi cari. Ad aiutarla nell'intento sarà Claudia Mares che, se in un primo momento le intimerà di tirarsi fuori dalla vicenda, in seguito si lascerà convincere a organizzare una sommossa contro i clan che tengono sotto scacco la città. La donna, intanto, si lascerà coinvolgere dai meccanismi del malaffare, divenendo a sua volta capo-clan. Rosy si infatuerà di Ivan, uno dei complici della sua vendetta. Il sogno d’amore, però, è destinato a infrangersi ben presto: Ivan è un agente infiltrato, e in realtà ha una relazione con Claudia.

