MILVA / Quella volta che diede del povero folle a Silvio Berlusconi (Techetechetè)

LA MUSICA E IL TEATRO CON STREHLER

La puntata di Techetechè di oggi vedrà protagonista Milva, una delle voci più belle della nostra scena musicale, di cui è stata una indiscussa protagonista per un lunghissimo periodo. Nata a Goro nel luglio del 1939, Maria Ilva Biolcati ha segnato interi decenni della musica leggera italiana, grazie alle sue strepitose doti vocali. La sua bravura è stata ampiamente riconosciuta anche all'estero, tanto che la Francia e la Germania le hanno conferito rispettivamente il titolo di Ufficiale dell'Ordre des arts et des lettre e di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale. Nel corso di una lunghissima carriera iniziata nella prima metà degli anni '60, ha inciso ben 63 album in studio, oltre a 14 dal vivo. E' inoltre la cantante che ha partecipato al maggior numero di edizioni del Festival di Sanremo, avendo calcato le tavole del Teatro Ariston quindici volte, a partire dal 1961, quando arrivò in terza posizione cantando Il mare nel cassetto. Nel corso della sua parabola artistica ha anche lavorato con Giorgio Strehler, una collaborazione che ha toccato il suo punto più alto nel 1973, quando la sua voce contrassegnò L'opera da tre soldi di Bertold Brecht, in cui la Pantera di Goro interpretò Jenny delle Spelonche, al fianco di Domenico Modugno chiamato dal canto suo a rivestire i panni di Mackie Messer. La sua vita privata è stata segnata da una lunga scia di tragedie, riguardanti i suoi ex compagni, tutti morti tranne uno, il filosofo Massimo Gallerani, il cui abbandono le provocò una crisi depressiva lunga quasi due anni. Gli altri sono stati Maurizio Corgnati, l'attore Mario Piave e il tenore Gigi Pistilli.

MILVA, L’IMPEGNO POLITICO

In politica Milva si è sempre professata di sinistra, sino a rendersi protagonista di una aspra polemica con i suoi ex concittadini di Goro. La vicenda risale al 2016, quando il suo paese natale fu individuato come possibile luogo di destinazione per un gruppo di migranti. La rivolta degli abitanti e le barricate erette contro una presenza avvertita come sgradita, furono all'epoca stigmatizzati dalla cantante, la quale affermò senza mezzi termini che se avesse avuto ancora residenza a Goro non avrebbe esitato a mettere a disposizione la sua abitazione. Nel 2009 ha invece attaccato frontalmente l'allora Premier Silvio Berlusconi, definendolo un povero folle nel corso di una intervista rilasciata alla televisione tedesca Ard. Nel 2010 ha dovuto rassegnarsi a lasciare le scene, dopo decenni di intensa attività, a causa di una serie di disturbi abbastanza gravi, in particolare la perdita della memoria e dell'uso delle gambe. Patologie poi guarite, che però l'hanno spinta a prendersi maggiormente cura di lei, rinunciando a calcare i palcoscenici. Una decisione comunicata tramite i social media, lo strumento da lei preferito per mantenere un contatto coi suoi numerosi ammiratori. Nel marzo di quest'anno ha destato sensazione il suo ritorno alle grotte di Palazzo Caetani, a Cisterna di Latina, le stesse in cui trovò rifugio dai bombardamenti nel 1944, quando era soltanto una bambina. Una visita organizzata dall'amministrazione comunale e che le ha consentito di rivivere uno degli episodi chiave della sua infanzia, raccontando con grande lucidità le sensazioni provate all'epoca.

