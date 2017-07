Mattia Briga/ Julia è la nuova fidanzata? Il cantante di Amici paparazzato in dolce compagnia

Mattia Briga

Le fan non ne saranno particolarmente contente, ma pare proprio Mattia Briga abbia un nuovo amore. È il settimanale Novella 2000 ad aver pizzicato il cantante rap con un'affascinante modella di nome Julia. Il rapper, diventato famoso grazie ad Amici per talento e carattere, avrebbe quindi una nuova fiamma, dopo aver chiuso la relazione storica con Ludovica Chiodo. I due hanno avuto una storia molto lunga: ricordiamo infatti di come, già durante la sua partecipazione ad Amici, il rapper aveva parlato di essere fidanzato quando si parlava di un presunto flirt con la sua coach Emma Marrone, anche se mai aveva voluto rivelarne l'identità che si è poi scoperta successivamente. Dopo un rapporto durato anni, Briga e Ludovica si sono lasciati e oggi il cantante dimentica una bella mora dagli occhi azzurri per una ragazza dai lunghi capelli biondi.

MATTIA BRIGA, LA NUOVA FIAMMA È JULIA?

IL RAPPER DI AMICI DI NUOVO INNAMORATO?

Novella 2000 ha infatti paparazzato il cantante con Julia, un’indossatrice spagnola sua coetanea. Hanno entrambi 28 anni e a guardare le immagini che li ritraggono insieme l'intesa sembra già forte. I due si sono conosciuti nel febbraio di quest’anno durante uno shooting fotografico per il nuovo brand di abbigliamento dell’artista. A proposito della nuova fiamma Julia, Novella 2000 cita persone vicine al rapper che raccontano di un Briga davvero innamorato: “Adesso gli amici di Briga ci dicono in segreto che il cantante e la sua nuova fidanzata sono davvero innamorati”. Gli abbracci e gli sguardi d’intesa visti nelle immagini che li ritraggono, parlando da sole: l'intesa tra i due sembra davvero perfetta. Vedremo se nel tempo durerà.

