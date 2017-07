Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 27 luglio 2017

Paolo Fox, torna con il suo orooscopo - La Presse

Andiamo a vedere i segni top nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete vivrà una giornata efficace per gli accordi e per gli amori. Chi è solo da tempo dovrebbe guardare al futuro. Le storie che nascono in questi momenti possono essere favorevoli per il passaggio di Venere nel segno. Alcune relazioni potrebbero essere passeggere. I Gemelli vivranno tre giornate importanti, riscoprendo il desiderio. Non si devono sottovalutare le conoscenze. Domenica può essere una belle giornata per i sentimenti, alcuni però cercano un'avventura. Con il Leone ci sono buoni progetti, ma anche preoccupazioni. La Vergine vivrà delle giornate importanti per i sentimenti. In molti hanno voglia di amare, sono molto passionali i nati sotto questo segno ma frenati dalla razionalità e dal pudore. A volte non si è così affettuosi se non all'inizio del legame. Si vuole programmare in vista di una seconda parte dell'anno importante.

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 27 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

GIORNATA DIFFICILE PER...

Ora è il momento di analizzare i segni flop nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Capricorno vuole ritrovare la complicità e la tranquillità in un rapporto. Bisogna stare attenti perchè si rischia una crisi. Domenica sarà una giornata di maggiore tranquillità verso la quale devono essere rimandate le incertezze. L'Acquario trova serenità e può ricevere un buon invito da sfruttare. E' un momento importante per trovare delle soluzioni dal punto di vista fisico ed emotivo. Ci potranno essere trasferimenti in vista o desiderati. Per i Pesci è una buona giornata, ma carente dal punto di vista fisico. Si è un po' ansiosi e si devono fare bene le cose per stare meglio. C'è qualcosa di importante che riguarda il fisico che può portare dei problemi. Il cielo di agosto è molto importante. Chi vuole vivere delle emozioni non deve tirarsi indietro.

OROSCOPO DI PAOLO FOX IN PILLOLE

Torna come di consueto l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nella rubrica Latte e Stelle. Il Leone ha reagito, si è tirato fuori da un momento che è stato difficile e pieno di salite anguste. Il Cancro potrebbe presto innamorarsi ed è pronto a fare le cose sul serio. La Vergine ha voglia di amare e molti si faranno travolgere dalla voglia di innamorarsi, contrastati però da diverse situazioni molto complicate. L'Acquario sta cercando la serenità che ormai manca da troppo tempo. C'è la possibilità grazie al cielo di trovare una buona soluzione a tutto quello che potrà capitare. I Pesci vivranno una buona giornata, ma nonostante questo l'aspetto fisico è ancora piuttosto compromesso dall'ansia e dallo stress. Lo Scorpione è il segno più motivato, ora deve trovare il modo per riuscire a risolvere qualche problema nascosto nel passato, gli scheletri nell'armadio a volte devono essere demoliti con il coraggio di affrontare le situazioni complicate.

