Pier Silvio Berlusconi/ Programmazione Mediaset: da Maria de Filippi a Bolnolis, le grandi novità!

Piersilvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi, attraverso un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, racconta la sua vita lontano dal lavoro e le novità che quest'anno ci proporrà la Mediaset. Se sulla vita privata racconta di come la sua piccola, Sofia, di un anno e dieci mesi, segue i cartoni per i piccoli, mentre Lorenzo, sette anni, segue con passione tutti gli sport; sul lavoro il figlio di Silvio Berlusconi ha molte idee. Per fare una buona televisione non si deve vivere sugli allori ma innovare attraverso le idee e le intuizioni. Inseguire gli ascolti a tutti i costi è da evitare nella maniera più assoluta. Interessanti le dichiarazioni riguardo la strategia da utilizzare per la prossima stagione: "Vogliamo offrire tanto, tanto, tanto prodotto italiano di qualità. Originale, pensato e fatto apposta per il nostro pubblico. Parliamo di oltre 12 mila ore di programmi esclusivi: 1.000 ore in più rispetto a oggi. Su Canale 5 l’obiettivo è arrivare ad almeno cinque-sei serate “made in Mediaset” alla settimana. E almeno quattro su Italia 1 e Rete 4".

MEDIASET, NOVITA' E GRANDI RITORNI NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE

DA MARIA DE FILIPPI A BONOLIS: I PROGRAMMI DA SETTEMBRE

Confermati tutti i grandi artisti, da Maria De Filippi a Gerry Scotti passando per Paolo Bonolis. La grande novità saranno i rientri di Nicola Savino e della Gialappa's Band. Le nuove fiction saranno una grande scommessa che Pier Silvio Berlusconi spera di vincere. Ad oggi il modello di offerta è da ripensare totalmente: "Oggi è necessario ripensare il modello di offerta. In futuro Mediaset Premium darà la migliore offerta di calcio possibile ai propri abbonati ma punterà con forza anche su film e serie tv on demand, sul modello della nostra Infinity". Passiamo ora ad analizzare tutti pilastri della nuova stagione Mediaset con i relativi programmi. Gerry Scotti sarà presente Canale 5 come giurato di «Tú sí que vales» e al timone di «Caduta libera». Ma il conduttore avrà anche il nuovo game show «The Wall» («Il muro», in inglese), un quiz dal montepremi ricchissimo pieno di suspense e colpi di scena. Maria De Filippi rimane sarà la regina del sabato: dal serale di «Amici» a «C’è posta per te». Sulla rete ammiraglia Mediaset è confermata anche la sua ultima creatura: «House Party».

LE IENE E L'ARRIVO DI NICOLA SAVINO

Nicola Savino, dopo quattro edizioni di «Quelli che il calcio» in Rai, fa ritorno a Mediaset e sarà impegnato con «Le iene» e un nuovo progetto top secret per la prima serata di Italia 1. Paolo Bonolis, su Italia 1, avrà un nuovo programma tutto suo. Sarà «un’evoluzione» de «Il senso della vita». Intanto Canale 5 rinnoverà i suoi cavalli di battaglia: da «Music», a «Chi ha incastrato Peter Pan?» fino al preserale «Avanti un altro!». Chiudiamo con la Gialappa’s Band. Il trio farà incursioni in vari show di punta e sta lavorando a un format originale, «un laboratorio di comicità».

