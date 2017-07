ROSAMUNDE PILCHER: TANGO ARGENTINO / Su Canale 5 il film diretto da Hans Jürgen Tögel (27 luglio 2017)

Il film in onda su Canale 5

IL CAST DEL FILM SU CANALE 5

Il film tv Rosamunde Pilcher: Tango argentino sarà trasmesso su Canale 5, in prima tv, alle ore 16.30 oggi, giovedì 27 luglio 2017. Di produzione tedesca, è un film del 2016 diretto da Hans Jürgen Tögel, nato in Repubblica Ceca, a Neutitschein, attore e regista, che ha diretto diversi film tratti dai libri della scrittrice britannica Rosamunde Pilcher. La Pilcher è un'autrice di romanzi ambientati per lo più nelle isole britanniche. I suoi scritti sono molto popolari in Germania, e soprattutto qui è stata realizzata gran parte dei film televisivi ispirati a questi ultimi. Tango Argentino, con Rebecca Immanuel, Michael Von Au, Florian Fitz, Teresa Klamert, Xenia Assenza, Jonas Laux, Adam Ganne, narra di una storia sentimentale tra una ballerina di tango che vive in Cornovaglia e un vedovo ancora provato dalla morte della moglie. La vicenda si arricchirà di rivalità tra quest'ultimo e un altro uomo che resterà affascinato dalla donna.

ROSAMUNDE PILCHER: TANGO ARGENTINO, LA TRAMA

L'argentina Valentina, ballerina di tango in cerca di fortuna, che vive in Cornovaglia ospitata dalla nipote Elena, rischia di essere espulsa dal Regno Unito perché il suo soggiorno nel paese è illegale. Non può nemmeno tornare in Argentina a causa di alcuni gravi problemi con il fisco. Per mantenersi cerca qualunque tipo di lavoro e finalmente riesce a farsi assumere come governante da uno scrittore, Jack, che le permette di avere un lavoro regolare che le consente, momentaneamente, di non essere espulsa. Quest'ultimo vive un'esistenza triste e malinconica a causa della morte accidentale della moglie, non riuscendo a trovare consolazione in niente, nemmeno nell'ipotesi di una storia d'amore con un'altra donna. Jack, infatti, si sente responsabile della tragedia che ha causato la sua dipartita. Tra i due comincia a nascere una simpatia, ma Jack è sempre legato al ricordo della donna che ha amato per tutta la vita e che ritiene essere morta a causa sua. Un suo rivale da sempre, Henry, intanto, aspira a conquistare la donna argentina, corteggiandola apertamente, e solo allora Jack si accorgerà, finalmente, di come Valentina sia diventata ormai essenziale per lui.

© Riproduzione Riservata.