Rachele Risaliti/ Miss Italia 2016 ha perso 6 chili: "A dicembre sono finita in ospedale"

Rachele Risaliti

Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, attraverso Diva e Donna racconta i 12 mesi vissuti da reginetta di bellezza. Un anno davvero inaspettato per la Risaliti, che è stato ricco d'impegni e sacrifici. A ventidue anni infatti la bella Miss ha visto la sua vita letteralmente stravolta. Nelle sue dichiarazioni c'è però anche il racconto di momenti davvero difficili, che l'hanno vista temere per la sua salute: "A dicembre sono finita in ospedale, ricoverata per tre giorni per un blocco intestinale. - racconta Rachele - Forse è stato lo stress, il cambio di vita radicale, a un certo punto sono crollata. In quel periodo ho perso sei chili, non li ho più ripresi ma sto bene con il mio corpo. In passato è capitato che le miss ingrassassero dopo l'elezione, a me è successo il contrario".

LA MISS ITALIA RACHELE RISALITI TRA SUCCESSI E MOMENTI DRAMMATICI

IL RAPPORTO COL FIDANZATO FEDERICO

La storia recente racconta di un cambio di fidanzato da parte delle ultime vincitrici. Invece la storia con Federico Tocci, resiste. Il fidanzato di Rachele Risaliti studia a Londra e i due si vedono poco. Nonostante ciò l'amore va a gonfie vele. Rachele Risaliti racconta di essere stata a Londea a novembre e nei giorni scorso per la Laurea. Rachele l'anno prossimo finirà il percorso di studi al Polimoda di Firenze: "Poi mi piacerebbe frequentare anche un corso di recitazione". Scopriamo qualcosa in più sulla Miss. Il padre, gestore di una ditta per ricambi d'auto e la madre, dirigente ospedaliera laureata in Scienza riabilitativa, si separarono quando aveva 3 anni. Diplomata al Liceo scientifico Niccolò Copernico di Prato, per 11 anni Rachele ha praticato la ginnastica ritmica che oggi insegna alle bambine. Ha un tatuaggio sul polso con la scritta csm sono le iniziali dei nomi dei suoi genitori e dei loro compagni.

