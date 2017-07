SELVAGGIA LUCARELLI E ALBA PARIETTI/ La giudice di Ballando con le stelle querela l'ex ballerina (oggi, 27 lug

Alba Parietti (Instagram)

SELVAGGIA LUCARELLI QUERELA ALBA PARIETTI

La querelle tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti aveva tenuto banco per gran parte dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, tanto che la giudice aveva deciso di non presenziare alla finale per evitare di incontrare in prima persona la concorrente. Ma a distanza di qualche mese la questione non è destinata ad esaurirsi con una decisione inattesa da parte della giornalista. Quest'ultima ha infatti deciso di querelare la Parietti seguendo le orme del fidanzato, che sarebbe giunto alla stessa conclusione già da qualche tempo. A rivale l'importo del contendere ci ha pensato Dagospia, secondo il quale la Lucarelli avrebbe chiesto alla rivale 180 mila euro in qualità di risarcimento danni. La brutta grana ha trovato conferma direttamente nella pagina Facebook dell'ex concorrente di Ballando con le stelle, che ha chiesto aiuto ai suoi followers per ricostruire l'intera vicenda risalente a diversi mesi or sono e della quale lei non ha tenuto traccia.

LE RAGIONI DELLA CONTESA

Alba Parietti, facendo riferimento alla querelle subita da Selvaggia Lucarelli, ha precisato: "Chiedo ai miei amici e sostenitori, ai quali chiedo inoltre di evitare qualsiasi forma di insulto, di fornirmi, non avendo io messo in archivio nulla, in quanto il mio lavoro non è quello di screditare le persone, materiale inerente a carteggi e pubblicazioni fb di quel periodo, nei miei confronti e viceversa da parte della signora Lucarelli e fidanzato. In 35 anni di carriera, non mi era mai accaduto, di prendermi offese personali, per 10 puntate e poi avere dalla persona in questione anche una richiesta danni". Il motivo del contendere, oltre alle numerose discussioni che non sono mancate nel corso dell'intero programma, sarebbero alcune dichiarazioni fatte dalla Parietti su Facebook in merito ad un presunto stalker della giornalista: "Tutti conoscono le tue abitudini... la tua reputazione ti precede [...] Vogliamo parlare delle denunce che hai? Lascia perdere, accetta per una volta un amichevole consiglio da una che denunce per diffamazione in 40 anni di straordinaria carriera non ne ha avuta mezza". A tali parole aveva fatto seguito la nuova replica della Lucarelli che aveva precisato: "Alba, non stai bene. Fidati. Ma lo dico con affetto. Sei affetta da grosse manie di persecuzione..."

© Riproduzione Riservata.