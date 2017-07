STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Ti presento un amico, Chicago Fire e The Man - La talpa (27 luglio)

I programmi Mediaset di oggi in Tv

Il film Ti presento un amico diretto da Carlo Vanzina e interpretato da Raoul Bova sarà probabilmente il programma più visto delle reti Mediaset nella serata di oggo, giovedì 27 luglio 2017. Gli altri film proposti dai canali Mediaset sono Deep in the Darkness su Italia 1, The Man - La talpa e Roba da ricchi su Rete 4, Un segreto tra di noi su La 5, L'anima gemella su Iris e La bambola assassina 3 su Italia 2. I telefilm in onda sulle reti Mediaset saranno Chicago Fire su Italia 1 e Bones su Top Crime. In seconda serata su Canale 5 sarà trasmesso il programma di informazione Hit The Road Man - Sulla strada del grande spettacolo. Su Mediaset Extra andrà in onda il programma di intrattenimento La sai l'ultimissima?

Boing proporrà il cartone animato Teen Titans Classic.

Il film Ti presento un amico in prima serata su Canale 5 ha come protagonista un uomo giovane e bello che viene lasciato dalla fidanzata. Non vorrebbe più saperne per un bel pezzo delle donne, ma dopo essersi trasferito a Londra per lavoro conosce quattro ragazze che gli fanno cambiare idea. In seconda serata ci sarà il programma di informazione Hit The Road Man - Sulla strada del grande spettacolo condotto da Pascal Vicedomini. Nel corso della trasmissione vanno vengono presentate interviste ai protagonisti del cinema, della musica e dello spettacolo. Italia 1 proporrà tre episodi in prima visione del telefilm Chicago Fire intitolati Courtney, Sentiero di guerra e Io camminerò. In seconda serata su Italia 1 ci sarà l'horror Deep in the Darkness. Per trovare un po' di pace per sé e per la propria famiglia, il dottor Michael Cayle decide di trasferirsi dalla caotica Manhattan a Ashborough nel New Hampshire. La scelta si rivelerà sbagliata perché il dottore e la sua famiglia piomberanno in un incubo orrorifico.

Il film The Man - La talpa in onda su Rete 4 è a metà strada fra il thriller e la commedia degli equivoci. Un rappresentante di forniture per dentisti viene scambiato per un agente sotto copertura e si trova costretto suo malgrado a dover affrontare una banda di malavitosi. In seconda serata sarà trasmesso il film comico Roba da ricchi con Paolo Villaggio, Lino Banfi e Renato Pozzetto. Nel Un segreto tra di noi in onda su La 5 Julia Roberts interpreta una donna che si diploma in tarda età dopo avere trascorso una vita infelice di fianco a un marito autoritario e poco comprensivo. Mediaset Extra proporrà una replica di La sai l'ultimissima?Nella commedia grottesca L'anima gemella in onda su Iris un uomo rifiuta di sposare la promessa sposa perché è innamorato della cugina di lei. La donna cerca di riconquistare il suo uomo ricorrendo alle arti magiche. La bambola assassina 3 su Italia 2 è il terzo capitolo del ciclo di film dell'orrore con protagonista la bambola malvagia di nome Chucky. I due episodi della serie Bones in onda su Top Crime si intitolano La scimmia ubriaca e Alto tradimento. Nel cartone animato Teen Titans Classic su Boing proseguono le avventure di Robin, Cyborg, Beast Boy, Starfire e Raven.

PROGRAMMI TV MEDIASET:

Canale 5 ore 21.11 Ti presento un amico, film

Canale 5 ore 23.20 Hit The Road Man - Sulla strada del grande spettacolo, informazione

Italia 1 ore 21.15 Chicago Fire, telefilm

Italia 1 ore 23.47 Deep in the Darkness, film

Rete 4 ore 21.15 The Man - La talpa, film

Rete 4 ore 23.07 Roba da ricchi, film

La 5 ore 21.10 Un segreto tra di noi, film

Mediaset Extra ore 21.15 La sai l'ultimissima?, intrattenimento

Iris ore 21.00 L'anima gemella, film

Italia 2 ore 21.10 La bambola assassina 3, film

Top Crime ore 21.10 Bones, telefilm

Boing ore 21.20 Teen Titans Classic, cartoni animati

© Riproduzione Riservata.