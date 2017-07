STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Velvet, Un'indagine per Helen Dorn e Il caso Kerenes (giovedì 27 luglio)

I programmi Rai di oggi in Tv

Giovedì 27 luglio 2017 andrà in onda su Rai Uno in prima serata la quinta puntata del telefilm Velvet, che molto probabilmente si confermerà come programma più visto delle reti Rai. Un altro telefilm nel palinsesto Rai è Last Cop - L'ultimo sbirro su Rai Premium. Le reti Rai proporranno anche una ricca selezione di film. Saranno trasmessi Un'indagine per Helen Dorn e Richard Brock Nessuno è senza colpa su Rai Due, Il caso Kerenes su Rai Tre, Street Fighter su Rai 4 e Eden su Rai Movie. Rai 5 proporrà il programma musicale Nessun dorma. Sarà a tema musicale anche il programma di informazione I supereroi di Pani e Mollica in seconda serata su Rai Uno. Su Rai Tre in seconda serata andrà in onda il TG Regione.



Nella quinta puntata della quarta stagione di Velvet in onda in prima visione su Rai Uno Carmen e Patricia vegliano Valentin che è in coma. Nel frattempo tre giocatori si sentono male a causa di un'intossicazione alimentare poche ore prima dell'inizio della semifinale del torneo di calcio. Francesco Gabbani è l'ospite della nuova puntata di I supereroi di Pani e Mollica in seconda serata su Rai Uno. Rai Due propone due film. Nel giallo Un'indagine per Helen Dorn un'ispettrice è chiamata a indagare sulla morte di una giovane infermiera. Il modus operandi dell'assassino è lo stesso di tre omicidi commessi alcuni anni prima e attribuiti a un ex insegnante. Richard Brock Nessuno è senza colpa è invece un thriller che prende il via con la scomparsa di una ragazzina, forse rapita da un uomo accusato in passato di molestie sessuali.

Il caso Kerenes, in onda su Rai Tre, è la storia di un uomo di trent'anni che viene soffocato dalle attenzioni della madre. La donna interviene in maniera decisa nella vita del figlio quando questo uccide un bambino in un incidente automobilistico. Il film ha vinto l'Orso d'oro al Festival di Berlino. In seconda serata su Rai Tre andrà in onda il TG Regione seguito dal TG3 Linea notte estate.

Street Fighter trasmesso da Rai 4 è l'adattamento cinematografico del celebre videogioco degli anni Ottanta.

Nella nuova puntata di Nessun dorma su Rai 5 Massimo Bernardini si occuperà della storia del Quartetto, partendo dalla musica da camera e arrivando fino al jazz. Il film Eden in onda su Rai Movie ha come tema la tratta delle bianche sul confine fra Stati Uniti e Messico. Rai Premium trasmetterà tre episodi della prima stagione di Last Cop - L'ultimo sbirro intitolati Un trattamento particolare, Festa di classe e Coccole mortali.

PROGRAMMI TV RAI:

Rai Uno ore 21.30 Velvet, telefilm

Rai Uno ore 23.40 I supereroi di Pani e Mollica, informazione

Rai Due ore 21.15 Un'indagine per Helen Dorn, film

Rai Due ore 00.40 Richard Brock Nessuno è senza colpa, film

Rai Tre ore 21.15 Il caso Kerenes, film

Rai Tre ore 23.15 TG Regione, informazione

Rai 4 ore 21.05 Street Fighter, film

Rai 5 ore 21.15 Nessun dorma, musica

Rai Movie ore 21.10 Eden, film

Rai Premium ore 21.20 Last Cop - L'ultimo sbirro, telefilm

