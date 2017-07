STEFANO DE MARTINO/ È amore con Elodie Di Patrizi? Ecco la smentita (oggi, 27 luglio)

Stefano De Martino

LA SMENTITA DI ELODIE DI PATRIZI

La recente foto pubblicata sul settimanale Chi ha creato un gran polverone intorno a Stefano De Martino, uno dei protagonisti indiscussi del gossip estivo. Il ballerino di Amici è stato fotografato in compagnia di Elodie di Patrizi, da lui conosciuta durante l'avventura nel reality show di Maria De Filippi. La coppia si trova insieme seduta al tavolo di un bar, ed entrambi appaiono particolarmente in sintonia: l'uno appoggia la mano sulla spalla dell'altro, chiacchierando tra sorrisi e carezze. Poco dopo l'uscita di questo articolo, le voci di un possibile flirt tra i due diretti interessati si è fatta insistente nei social network tanto da rendere necessario l'intervento della cantante in rosa. Elodie ha infatti affidato al suo profilo Instagram il seguente commento: "Ahahahahaha Stefano è un amico. Non ci vedevamo da tempo e ci siamo incontrati sul set fotografico di una campagna pubblicitaria che uscirà a settembre. Abbiamo preso un semplice caffè. Che male c'è. W l'estate dei gossip fasulli."

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO DICE LA SUA SU ELODIE

Anche Stefano De Martino è intervenuto sui social network per dire la sua riguardo l'insensata voce di gossip relativa ad una sua relazione con Elodie De Patrizi. Su Instagram Stories ha infatti rilasciato una breve dichiarazione che lascia davvero poco spazio ai dubbi: "Promemoria, regola per non cadere nella rete del gossip: mai toccare la spalla delle persone con cui parli". Archiviata questa voce infondata, la coppia si prepara dunque a trascorrere l'estate da single: l'ex amica di Emma ha da poco annunciato la fine della sua relazione con Lele Esposito, mentre intorno a Stefano De Martino permangono i solito rumors relativi ad un suo possibile ritorno di fiamma con l'ex moglie Belen Rodriguez. In questo caso, però, ad eccezione di qualche scatto nel quale i due coniugi De Martino appaiono sorridenti l'uno vicino all'altro non c'è nulla di concreto. Al contrario, la showgirl sembra aver superato la chiacchierata (ma mai confermata) crisi con Andrea Iannone.

