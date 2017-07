STREET FIGHTER - SFIDA FINALE/ Su Rai 4 il film diretto da Steven E. de Souza (27 luglio 2017)

Street fighter - Sfida finale, In onda su Rai 4

IL CAST DEL FILM SU RAI 4

Street fighter - Sfida finale andrà in onda su Rai 4 nella prima serata di oggi, giovedì 27 luglio, alle ore 21.05. E’ un film d'azione del 2004 diretto da Steven E. de Souza (Trappola di cristallo, Commando, 58 minuti per morire - Die harder) ed interpretato da Jean-Claude Van Damme (Senza esclusione di colpi, Double impact - Vendeta finale, Kickboxer - Il nuovo guerriero), Raul Julia (La famiglia Addams, Il bacio della donna ragno, Presunto innocente) e Ming-Na Wen (Il circolo della fortuna e della felicità, le serie tv Marvel's agents of S.H.I.E.L.D. e Stargate Universe).

STREET FIGHTER - SFIDA FINALE, LA TRAMA

Il generale M. Bison (Raul Julia) è il dittatore di un piccolo paese del Sud-Est asiatico. Per ricattare le Nazioni Unite ed ottenere un ingente riscatto fa imprigionare alcuni occidentali membri di associazioni umanitarie. Il colonnello William Guile (Jean-Claude Van Damme), a capo delle truppe delle Nazioni Unite promette però di liberare gli ostaggi con un'azione di forza, anche perchè fra gli ostaggi c'è un suo carissimo amico. Nel frattempo, Ryu Hoshi (Byron Mann) e Ken Masters (Damian Chapa) stanno cercando di truffare un boss della malavita thailandese, vendendogli dei giocattoli al posto di armi vere. Quando quest'ultimo li scopre decide di farli combattere in una serie di combattimenti clandestini da lui organizzati. Quando le Nazioni Unite fanno irruzione nel covo del boss, tutti quanti vengono arrestati, compresi Ryu e Ken. Presso il piccolo regno di Bison arrivano anche la giornalista Chung Li Zang (Ming-Na Wen) e la sua troupe. Per vie diverse tutti i personaggi si troveranno a combattere, insieme, per la liberazione degli ostaggi e l'abbattimento del regime di Bison.

