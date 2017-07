Shades of blue / La curiosità dei fan e le anticipazioni della seconda stagione

Shades of blue torna su Mediaset

LE ANTICIPAZIONI DELLA SECONDA STAGIONE

La seconda stagione di Shades of Blue ricomincerà proprio dallo scontro tra Harlee e Miguel. La nostra protagonista dovrà fare i conti con un nuovo cadavere e tanti altri casi da risolvere. Le anticipazioni svelano che ci saranno diverse new entry nella season, tra cui Anna Gunn, che interpreterà forse il futuro sindaco della città. Gli intrecci e le complicazioni non mancheranno, la donna infatti era sotto protezione di Wozniak, che faceva parte a sua volta della squadra corrotta di agenti. Harlee avrà molto lavoro da fare e tanti casi personali e non da risolvere. Il pubblico è curioso di capire come verrà risolta la questione con Miguel, rimasto a terra senza sensi nell'ultimo episodio della prima serie. Che piega prenderà il rapporto con la figlia Cristina?

LA DELUSIONE DEI FAN PER IL FINALE IRRISOLTO

L'ultima puntata di Shades of Blue ha lasciato a bocca aperta i fan della serie, con il violento scontro tra Harlee e Miguel. I due hanno avuto una discussione molto accesa, l'ex marito ha minacciato con una pistola la nostra protagonista che lo ha steso con grande tempismo. Il colpo di scena ha accompagnato l'episodio ai titoli di coda, lasciando un velo di mistero sui possibili sviluppi. Dunque bisognerà aspettare il prossimo autunno per scoprire cosa accadrà nella seconda stagione. Di sicuro i fan non mancheranno all'appuntamento con Premium Crime su Mediaset Premium, mentre altri dovranno aspettare la messa in onda su Canale 5 che potrebbe arrivare addirittura la prossima estate. Per molti internauti non c'è da sorprendersi, visti e considerati i deludenti ascolti dello show. Utenti non troppo teneri con Jennifer Lopez, elogiata invece dalla produzione americana che ha annunciato la terza stagione. Chissà se arriverà mai in Italia...

