Stefano Bettarini / Conferma la love story con Nicoletta Larini e lancia una stoccata ad Andrea Damante

Stefano Bettarini

Tra i protagonisti della nuova puntata di #Estate, il programma di Alfonso Signorini in onda il venerdì in seconda serata, c'è anche Stefano Bettarini. L'ex inviato dell'Isola dei Famosi, con un passato da gieffino, si è raccontato in una lunga intervista, partita proprio con alcuni retroscena nella sua esperienza da "reality". In particolare svela la sua opinione sul rapporto tra il vincitore della sua Isola, Raz Degan, e Paola Barale: "Quello tra Raz e Paola è un rapporto speciale, un sentimento profondo che va oltre il riavvicinamento sentimentale. - racconta - C’è grande rispetto. E’ sempre bello vederli insieme". Quando però si arriva all'esperienza al Grande Fratello Vip dello scorso anno, ecco che Bettarini lancia una bella frecciatini ad Andrea Damante: "L’unico che non sento è il ragazzino di cui ora mi sfugge il nome, no dai Andrea Damante. - esordisce e punzecchia - Non l’ho più sentito, forse ora fa il dj. Sì, un po’ tutti fanno i dj, si dilettano a registrare nelle chiavette della musica, è una moda, passerà anche quella".

STEFANO BETTARINI, DAL NUOVO AMORE AL RAPPORTO CON L'EX MOGLIE

TORNATO IL SERENO CON SIMONA VENTURA

Ecco poi che Stefano Bettarini conferma la storia con Nicoletta Larini: "Io sentimentalmente sto molto bene, ho una frequentazione da 2 mesi con una persona che mi fa star bene e sono contento. - racconta, e continua - Per quanto riguarda il matrimonio io ho già dato, non credo che per stare bene con una persona necessariamente ci debba essere il matrimonio, soprattutto per chi ha avuto i miei trascorsi". Bettarini inoltre tiene a sottolineare che gli screzi con la sua ex moglie Simona Ventura sono ormai acqua passata: "Il mio rapporto con Simona è tornato sereno e sono contento perché abbiamo due figli grandi che hanno bisogno di noi e devono capire che ci siamo e ci saremo sempre".

