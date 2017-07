TEMPTATION ISLAND 2017/ Anticipazioni ultima puntata: Selvaggia Roma, nuove critiche sui social, lei risponde

Temptation Island 2017

A Temptation Island 2017 la resa dei conti e vicina e le coppie ancora in gioco potrebbero ben presto dirsi addio per sempre. Fra i protagonisti vicini alla rottura ci sono Valeria Bigella e Alessio Bruno, che stanno vivendo un periodo di forte crisi a causa della sbandata che lui ha preso per la single Carmen Rimauro, e Veronica Bagnoli e Antonio Lenti, che fra qualche giorno, nel falò finale, dovranno chiarire alcuni aspetti assai ambigui della notte che lui ha passato nella camera della tentatrice Jessica. Nel corso dell’ultima puntata di lunedì scorso, invece, non è sfuggito ai fan il passo che Francesco Chiofalo ha fatto nei confronti della sua fidanzata Selvaggia, che nel corso di un video, con le sue parole d’amore, ha risvegliato nel suo fidanzato dei sentimenti che entrambi credevano ormai sopiti da tempo. Saranno loro a pronunciare il fatidico sì nel corso della puntata finale dello show, in onda lunedì prossimo? Dalle premesse, sembrerebbe proprio di sì.

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI

SELVAGGIA RISPONDE AGLI HATERS

Tutti gli occhi sono puntati su Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, che con il loro ingresso a Temptation Island 2017 hanno conquistato sui social una marea di fan. Le loro esternazioni, infatti, sono ben presto diventati dei tormentoni e le loro immagini, sotto forma di meme, ormai da settimane continuano a fare il giro del web. Non solo fan, però, per la coppia, che di recente è stata presa di mira anche da qualche haters: Selvaggia Roma, infatti, nel pomeriggio di ieri condiviso su Instagram una foto molto osé, ma proprio fra i commenti qualcuno ha messo in dubbio la sua bellezza: “beh diciamo che le hanno fatto un bel restauro e non si può negare... non dico che è brutta al naturale ma complimenti ai truccatori”. Immediati i commenti dei follower in difesa della fidanzata, che a un certo punto ha rotto il silenzio rivelando quanto segue: “Ragazzi è normale che con il trucco tutte siamo migliori. Ricordatevi che la perfezione non esiste. Fotoritocco ?? Ci sta !! Ma Non mi serve a me né aggiungere curve ne niente. Almeno quello!!!”.

