THE MAN – LA TALPA / Su Rete 4 il film con Samuel L. Jackson e Eugene Levy (27 luglio 2017)

IL CAST DEL FILM

The Man-La talpa in onda questa sera, giovedì 27 luglio su Rete 4 alle ore 21.15. E’ una pellicola comica americana del 2005 diretto da Les Mayfield. Nel cast troviamo grandi attori del cinema hollywoodiano come Samuel L. Jackson e Eugene Levy. La trama del film è basata sulla sceneggiatura scritta da Jim Piddock. The Man-La Talpa è stato girato a partire da settembre 2005 tra Canada e Stati Uniti.

THE MAN - LA TALPA, LA TRAMA

La trama del film inizia con Andy Fiddler, il protagonista, che è in procinto di preparare il suo discorso per un convengo dentistico che si terrà a Detroit. Nel frattempo, sempre a Detroit, un'armeria federale è stata appena derubata e un'agente dell'armeria è stato ucciso durante la rapina e l'agente Peters, degli Affari interni, sospetta che l'uomo ucciso ed il suo partner, l'agente Derrick Vann, siano coinvolti nel colpo

Poco dopo Derrick Vann si reca presso un noto ristorante della città e, per non farsi riconoscere, si nasconde grazie all'aiuto di un quotidiano ma sfortunatamente anche Andy si trova nello stesso ristorante ed anche lui è in procinto di leggere un giornale. Improvvisamente entra nel locale un uomo elegante e, scambiando Andy per Vann, si siede accanto al dentista lasciandogli una strana valigetta. Poco dopo l'uomo misterioso va via.

La valigia contiene un cellulare ed un pistola che Andy posa immediatamente sul tavolo. Alla visione dell'arma, la cameriera del ristorante pensa che Andy voglia derubare il locale e va nel panico. Prima di realizzare che l'uomo misterioso abbia consegnato la borsa destinata a lui ad un'altra persona, Vann non perde tempo e arresta Andy.

Quando il cellulare contenuto nella valigia squilla è proprio Vann a rispondere e a chiamare è Joey, lo stesso uomo che ha consegnata la borsa ad Andy. Vann rivela all'uomo di possedere i 20mila dollari richiesti ma avrà bisogno dell'aiuto di Andy per effettuare la consegna. Il primo tentativo di consegna non va a buon fine, tanto da allarmare Joey che contatta telefonicamente Vann per la seconda volta. I due riescono a concordare un nuovo tentativo di consegna. Nel frattempo, spaventato dalla situazione, Andy tenta di scappare ma Vann gli spara, graziandolo con un colpo a vuoto. Il dentista però, ancora impaurito, chiama la polizia locale. Riuscirà Andy a venir fuori dall'intricata situazione sano e salvo?

