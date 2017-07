TI PRESENTO UN AMICO / Su Canale 5 il film diretto da Carlo Vanzina con Raoul Bova (27 luglio 2017)

Ti presento un amico, Il film in onda su Canale 5

IL CAST DELLA COMMEDIA ROMANTICA SU CANALE 5

Oggi, giovedì 27 luglio 2017 alle ore 21.10, in prima serata su Canale 5 ci sarà spazio per Ti presento un amico, film realizzato nel 2010 da Carlo Vanzina con un cast di prim'ordine in quello che è il panorama cinematografico italiano, con Raoul Bova e Barbora Bobulova nei panni dei protagonisti Marco Ferretti e Giulia, mentre Martina Stella interpreta il ruolo di Gabriella, Sarah Felberbaum è Francesca, Stefano Dionisi interpreta Giorgio, Kelly Reilly interpreta Sarah, Carlo Giuseppe Gabardini è Riccardo, Carol Visconti è impegnata nel ruolo di Matilde e Paolo Calabresi in quello di Tony Martini.

TI PRESENTO UN AMICO, LA TRAMA

Marco Ferretti è un manager rampante che vive il successo professionale come una priorità assoluta. Cura il marketing di un'importante azienda produttrice di cosmetici e vive nella Capitale britannica con la sua fidanzata. La crisi economica si abbatte però sulla coppia, con la ragazza di Marco che viene licenziata e decide di tornare in Italia dal suo ex, che oltre a nuove prospettive lavorative le offre una maggiore stabilità nella vita di coppia, cosa che Marco, preso ossessivamente dalla sua carriera, non è mai riuscito a garantire alla sua fidanzata. La situazione sembra precipitare quando il capo dell'azienda di Marco lo richiama a Milano, in Italia, per comunicargli importanti decisioni. Visto il periodo di crisi Marco, già provato dalla fine della sua storia, è convinto che tocchi anche a lui essere licenziato. Arriva invece una buona notizia, visto che il capo gli propone il trasferimento in pianta stabile a Milano come capo della sezione marketing dell'azienda. Il ritorno in Italia di Marco sarà segnato però da un compito molto difficile da eseguire.

Nel primo periodo della sua nuova avventura milanese, Marco dovrà vestire i panni di un vero e proprio tagliatore di teste, licenziando tutte le persone che, a causa della crisi economica, non sono più utili per l'azienda. Anche la vita amorosa di Marco però si rimette in gioco, visto che la sua nuova attualità lo porta a conoscere quattro donne, tutte dalla personalità estremamente diversa: Giulia, la manager a cui Marco ha soffiato il posto di capo del marketing dell'azienda a Milano. Gabriella, giornalista alle prese con un fidanzato soffocante. Sarah, legata ad un uomo già sposato e raffinata responsabile di una galleria d'arte. E infine Francesca, ragazza dal carattere semplice e impiegata nell'azienda dove Marco è appena diventato il capo. Tra le quattro e Marco si instaura un feeling che lo porta a pensare di trovare tra di loro la donna che sia in grado di far ricominciare la sua vita sentimentale: per scegliere però Marco si ritroverà invischiato in numerosi equivoci, dovendo peraltro dibattersi nei difficili ruoli professionali e nell'ingrato compito dei licenziamenti.

