Tina Cipollari e Chicco Nalli in crisi?/ L'opinionista conferma i rumors

Tina Cipollari e Chicco Nalli

La vita privata di Tina Cipollari è sempre al centro del gossip su Uomini e donne. I fan del programma e della storia opinionista sono sempre interessati alla sua vita privata di cui lei è molto gelosa. In questi anni si è dedicata molto ai suoi figli e lei stessa, in tempi non sospetti, aveva parlato addirittura di notte passate in letti separati proprio per via della cura che doveva avere per i suoi figli che non voleva lasciare nemmeno per un minuto. Spesso e volentieri proprio i suoi figli sono stati la "scusa" per i quali Tina si è sempre tirata indietro quando si è parlato di possibili partecipazioni a vari reality in cui non era contemplato il ritorno a casa almeno fino a Pechino Express. Tutto sembrava cambiato e, invece, sembra proprio che il rapporto con il marito si sia deteriorato a quel punto. Ma da dove arriva la conferma che sembra davvero essere ufficiale questa volta?

TINA CIPOLLARI IN CRISI CON IL MARITO

LA CONFERMA "UFFICIALE"

Ad alzare il velo sulla vita privata di Tina Cipollari è il settimanale Nuovo Tv in uscita proprio oggi, 27 luglio. Secondo il settimanale sembra che l'opinionista, pur tenendo alla sua privacy, abbia confermato il periodo di crisi ammettendo di aver presto una pausa di riflessione dal marito Chicco Nalli: “Si prendo una pausa di riflessione”. Nei giorni scorsi lei stessa aveva parlato di un rapporto che andava avanti a gonfie vele, cosa avrà scatenato questo periodo buio per la coppia? Le causa non sono state rese note e quindi non sappiamo bene se la ragione è da ricercare nel comportamento del marito o in quello della stessa Tina sempre esagerata in trasmissione. Solo il tempo svelerà le ragioni e, magari, le conseguenze di questa crisi.

