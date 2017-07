UN’INDAGINE PER HELEN DORN/ Su Rai 2 il film poliziesco diretto da Matti Geschonneck (27 luglio 2017)

Il film in onda su Rai 2

Un'indagine per Helen Dorn sarà il film in prima serata di Rai 2 proposto per oggi, giovedì 27 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola poliziesca prodotta in Germania, girata dal regista tedesco Matti Geschonneck e con un cast composto tra gli attori protagonisti da Anna Loos (nella parte del commissario Helen Dorn, la protagonista della pellicola), Jasmin Schwjers (nella parte della vittima del giallo, l'infermiera Tatjana Decker) e ancora Stephan Bissmeier, Ernst Sttozner, Voolkmar Kleinert, Matthias Matschke e Harald Schrott.

UN'INDAGINE PER HELEN DORN, LA TRAMA

La storia si svolge a Dusseldorf, dove opera il commissario Helen Dorn, una donna determinata e capace di seguire ogni caso con grande fiuto e attitudine poliziesca. Coadiuvata dal collega e amico Gregor Georgi, Helen dovrà risolvere un caso molto difficile e inquietante: la morte dell'infermiera Tatjana Decker, rimasta vittima di un maniaco che usa lo stesso modus operandi che ha visto vittime altre ragazze con la stessa dinamica. Come Tatjana, tutte sono state infatti ritrovate nei pressi del fiume Reno. Il problema è che per i precedenti omicidi c'è già stato l'arresto e in seguito anche la condanna di un responsabile: si tratta di Michael Cornelius, giovane insegnante per il quale sarebbero state trovate prove che lo legherebbero ai tre precedenti omicidi. La morte di Tatjana però convince Helen Dorn riguardo al fatto che il vero assassino sia ancora a piede libero. Le vecchie inchieste, ormai archiviate, vengono dunque riaperte dal commissario, che inizia a scoprire particolari inquietanti su una rete che avrebbe coperto il maniaco a Dusseldorf.

Le prove a carico di Michael Cornelius sembrano ancora schiaccianti, ma Helen non si lascia abbagliare dal pregiudizio verso l'uomo che era stato unanimemente condannato dalla società prima ancora che dai giudici (senza considerare che era stata lei personalmente a seguire il caso anni prima e a portare Michael a essere arrestato), e si mette al lavoro per capire quale filo sottile possa unire l'omicidio di Tatjana con quello delle altre tre ragazze, per il quale Michael è stato condannato. Filo che viene tenuto insieme dallo stesso modo del killer di Tatjana rispetto a quello del precedente assassino: alla fine sarà proprio il fiume Reno a fornire le prove che consentiranno al commissario Helen Dorn di sbrogliare la difficile matassa del caso e liberare Dusseldorf dall'incubo del serial killer. Inoltre, lavorando al caso, il rapporto tra il commissario Helen Dorn e Gregor si farà sempre più stretto. Nascerà qualcosa di importante anche perché Gregor si rivelerà provvidenziale in alcuni casi in cui l'evidenza illusoria dei fatti rischierà di mettere Helen fuori strada nella ricerca della verità.

