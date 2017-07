Un posto al sole: Matteo e Marina troppo diversi per essere felici? (Anticipazioni 27 luglio)

Un posto al sole

MATTEO E MARINA SENZA FUTURO?

I problemi di don Peppino entreranno nel vivo questa sera a Un posto al sole, nella puntata che Rai 3 trasmetterà a partire dalle ore 20:40 circa. In essa, infatti, Franco cercherà di aiutare il proprietario del garage a liberarsi dei problemi relativi all'usuraio ma ogni sua proposta resterà priva di conseguenze. Preoccupato per le sorti sue e della famiglia, don Peppino non vorrà saperne di opporsi ai ricatti del terribile individuo. Finirà per cacciarsi in guai ben peggiori? Hanno lottato a lungo per potere iniziare la loro vita insieme eppure Marina e Matteo saranno presto costretti a rendersi conto di avere delle aspirazioni completamente diverse. In occasione dei lavori di ristrutturazione della villa della Giordano, distrutta durante l'incendio, il personaggio interpretato da Luca Ward dovrà fare i conti con un problema che non aveva mai preso in considerazione: lui e l'amante difficilmente potranno convivere a causa di due stili di vita tanto differenti.

Ricca ed elegante lei, umile e semplice lui: fino a quando potranno condividere una simile diversità? Arriverà alla svolta anche la questione relativa ai provini di Chef Parade: Patrizio si presenterà al talent show culinario, accompagnato da papà Raffaele, e qui incontrerà anche Teresa. La madre di Silvia e il giovane vicino di casa si prepareranno a mettere in mostra le loro doti in cucina: chi dei due riuscirà a proseguire questa avventura?

