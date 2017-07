Una Vita, anticipazioni puntata 27 luglio: Pablo alla ricerca del suo sogno, Ramon rovinato?

Una Vita

PABLO DIVENTA UN FANTINO?

Una Vita tornerà oggi su Canale 5 per una nuova avvincente puntata in onda dalle ore 14:10 alle ore 14:45. In essa Pablo e Leonor continueranno a discutere riguardo i loro progetti per il futuro e i sogni mai realizzati dal figlio di Guadalupe. Fin da piccolo avrebbe desiderato diventare un fantino ma per questioni economiche non ha mai avuto la possibilità di portare avanti tale pensiero. Ora che ha sposato una donna molto ricca, soprattutto grazie alle miniere d'oro da lei ereditate da Maximiliano, Pablo potrà finalmente realizzare questo sogno? Sarà la stessa Leonor a chiedergli di provare a diventare un fantino anche se il marito sarà inizialmente reticente. La coppia continuerà a frequentare Liberto, il nipote di Susana che fin dall'inizio dimostrerà di essere interessato soprattutto alle donne. Tale caratteristica risulterà sconosciuta alla proprietaria della sartoria, convinta di avere dato ospitalità ad un uomo tutto d'un pezzo.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 LUGLIO: NESSUNA SPERANZA PER RAMON?

Nell'appuntamento odierno di Una Vita le sorti di Ramon e di tutta la famiglia Palacios saranno appese ad un filo. Felipe ha cercato in tutti i modi di provare l'innocenza del marito, presentato una perizia grafica che dimostrava che non era stato Ramon a firmare il contratto con i Granai di Spagna. Ma qualsiasi suo piano è stato prontamente bloccato dall'avvocato Revilla: quest'ultimo non solo ha presentato un'altra perizia che attestava il contrario di quanto riportato dal marito di Celia ma aveva tra le mani una sorprendente testimone oculare ovvero una donna che non si è fatta scrupoli nell'ammettere di avere visto Ramon firmare tali documenti. Le speranze di salvezza saranno più che mai esigue e presto saranno persino destinate a peggiorare: un uomo, infatti, si appresterà a dichiarare di essere stato vittima dei modi violenti del marito di Trini, che non si era fatto scrupoli ad usare le maniere forti per ricevere indietro il denaro che gli aveva prestato. A questo punto sarà possibile evitare una durissima condanna?

