Uomini e Donne/ Anticipazioni: Barbara De Santi stanca delle polemiche? (Trono Over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Oltre a essere una delle dame più amate di sempre del trono over, Barbara De Santi è anche una nota fashion blogger e molto spesso, fra una cosa e l’altra, condivide sui social gli aggiornamenti della sua attività nel campo della moda. L’ultimo post condiviso dalla dama, in particolare, è stato apprezzato dai suoi tanti follower, che in vista dei preziosi consigli sull’outfit più giusto da indossare, le hanno chiesto di condividere più spesso articoli dello stesso tenore: “Barbara PUBBLICA più che puoi queste cose, sei fantastica!!!. La risposta dell’ex dama, però, non si è fatta attendere e, in vista del recente polverone che si è scatenato sui social e sulle principali riviste di gossip per il suo attacco nei confronti di Gemma Galgani, ha replicato così: “Grazie, ma mi cag* in pochi, preferiscono il pettegolezzo”. Parole molto dure quelle dell’ex dama di Uomini e Donne, che a quanto pare è stufa che si parli della sua querelle con la Galgani e sulla presunta liaison con Michele D’Ambra. Riuscirà a mettere fine ai tanti pettegolezzi?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER

GEMMA E MARCO SINGLE A SETTEMBRE?

Aria di crisi per Gemma Galgani e Marco Firpo? Per il momento nessuna conferma all’orizzonte, ma se i tanti rumors diffusi in rete in questo periodo saranno confermati, la protagonista ormai indiscussa del trono over avrà la possibilità di fare ritorno nel parterre nuovamente da single per cercare l’uomo della sua vita. E se qualcuno, in passato, ha “malignamente” ipotizzato che la coppia nata nel parterre si sarebbe lasciata nel corso dell’estate per approdare nuovamente a settembre nel salotto di uomini e donne, forse non è andato poi così lontano dalla realtà, considerando che Gemma Galgani e Marco Firpo, dopo aver sbandierato ai quattro venti la loro felicità, oggi appaiono più distanti che mai. La domanda che tutti continuano a farsi, quindi, è la seguente: Marco Firpo e Gemma Galgani sono ancora una coppia o le divergenze, già sottolineate nel parterre del dating show, alla fine hanno avuto la meglio? E come reagiranno gli opinionisti dello show di fronte alla loro rottura?

