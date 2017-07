Uomini e Donne/ Anticipazioni: Soleil, il nuovo traguardo dopo Luca Onestini (Trono Classcio)

Soleil Sorgè, protagonista di Uomini e Donne

Dopo aver conquistato Luca Onestini nel salotto del trono classico, Soleil Sorge ha raggiunto un nuovo importante obiettivo: “Oggi voglio parlarvi di un mio progetto, che con molta soddisfazione posso proclamare (quasi) raggiunto. Si tratta del mio Attestato #Coni da Insegnante di Yoga, che per me vale molto di più che un semplice traguardo”, ha annunciato l’ex corteggiatrice su Instagram, dove ha rivelato, inoltre, quanto questa disciplina sia riuscita nel tempo a forgiare il suo carattere: “Gli ultimi 15gg di un percorso iniziato nella mia infanzia insieme a mia madre. Una disciplina che più volte, nelle sue molteplici sfumature, mi ha restituito la pace interiore, ispirato alla resilienza, alla perseveranza, dato risposte a molte delle mie domande, continuando ad essere una filosofia di vita oltre che una bellissima e fortificante disciplina”. Forte, determinata e senza peli sulla lingua: è questo il segreto di Soleil?

UOMINI E DONNE TRONO CLASSICO

SOLEIL, IL SEGRETO DELLA FELICITÀ

È una Soleil come non l’avete mai vista quella che ieri, sui social, ha rivelato il suo amore per le sedute di yoga. Per la sua attività, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha esercitato in maniera assidua il corpo e la mente, riscoprendo culture orientali e concetti di vita poco note ai più: “Nel corso di quest'anno ho riscoperto e studiato a fondo tutte le origini della cultura Indoariana ( curioso pensare che tutte le religioni e materie moderne prendono spunto da essa) ed oltre ad avermi dato delle fantastiche nozioni, mi ha ispirata ad una purificazione interiore ed alla ricerca della felicità che sempre più spesso ci troviamo ad attribuire alle cose sbagliate”, dice la fidanzata di Luca Onestini, ormai certa di aver scoperto il vero segreto per essere felici: “Viviamo in una società sempre più indirizzata su principi negativi, preoccupati di apparire anziché essere, proprio perché facciamo sempre meno lavoro interiore”. Se volete leggere il lungo post condiviso da Soleil nelle ultime ore potete cliccare qui

