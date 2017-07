VELVET 4 / Anticipazioni quinta puntata: Alberto torna a Madrid? (Oggi, 27 luglio)

Velvet 4

La Galleria Velvet ha riaperto i battenti con la quarta ed ultima stagione. Con un salto temporale di cinque anni, la serie tv spagnola ha condotto il pubblico in un momento particolare della vita di Ana, ancora assoluta protagonista di una fiction che ha emozionato il pubblico italiano sin dalla prima puntata della prima stagione. Diventata ormai una stilista affermata, Ana si divide tra il lavoro e il figlio Alberto che non ha mai conosciuto il padre Alberto che è sempre stato il grande amore della stilista. Intorno alla sua storia si sviluppano quelle degli altri protagonisti, Rita e Pedro, sposati e genitori di due bambini, devono affrontare la malattia di lei mentre Clara e Mateo, pur non stando più insieme, continuano ad amarsi anche se non riescono a confessare i reciproci sentimenti. Patricia, invece, è sposata con Valentin ma aspetta un bambino da Enrique, il fratello di Cristina, l’unica che, oltre a Carlos, è a conoscenza della verità su Alberto ovvero che è ancora vivo e si è trasferito a New York. Cosa succederà, dunque, nella quinta puntata di Velvet 4, in onda questa sera a partire dalle 21.25 su Raiuno?

VELVET 4, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 27 LUGLIO

IL RITORNO DI ALBERTO?

Durante la battuta di caccia, Henrique spara, forse accidentalmente, a Valenntin che si trova in coma. Patricia, pur essendo innamorata di Enrique, non lascia mai solo il marito prendendosi amorevolmente cura di lui. L’atteggiamento di Patricia fa infuriare Enrique che, pur non essendo ancora sicuro di voler rivelare a tutti la storia con Patricia, non riesce a non essere geloso di lei. Dopo il sabotaggio di Cafiero e Henrique, Ana, con l’aiuto di Pedro, pentito per aver aiutato i rivali della sua amica, riesce a mettere su i nuovi laboratori e a creare una straordinaria linea prêt-à-porter che si rivela un grande successo. Per celebrare al meglio Ana, Mateo decide di dedicarle un articolo sul suo magazine eleggendo così Ana la nuova musa della moda spagnola. Rita, dopo essersi sottoposta al delicato intervento chirurgico per rimuove il tumore al seno, continua il percorso di cure, necessario per potersi rimettere del tutto. Mateo, invece, che continua ad amare Clara anche se non sa come riconquistarla, riceve una lettera da Alberto che, esattamente come Ana, credeva morto. Dopo l’incredulità iniziale, Mateo decide di partire immediatamente per New York per avere risposte alle sue mille domande. Chiede così a Clara di prenotargli un posto sul primo aereo in partenza per la Grande Mela. Mateo riuscirà a trovare Alberto e a riportarlo a Madrid? Ana, nel frattempo, continua a portare avanti la sua relazione con Carlos che, d’accordo con Cristina e seguendo i consigli di quest’ultima che sembra conoscere molto bene la sua rivale in amore, cerca di convincere la stilista a convolare a giuste nozze il prima possibile. Carlos riuscirà a sposare Ana prima del ritorno di Alberto o quest’ultimo riuscirà a fermare tutto tornando tra le braccia della sua amata?

