ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO / Dopo la crisi, arrivano segnali di riavvicinamento

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio continuano a restare in silenzio dopo la nota ufficiale diramata nei giorni scorsi con cui hanno ufficializzato la crisi di coppia. I due cantanti hanno chiesto il rispetto della propria privacy preferendo affrontare la crisi che li ha travolti lontani da occhi indiscreti. I motivi della momentanea separazione non sono stati resi noti anche se il settimanale Chi ha provato a riassumere quanto accaduto tra i due. “Fino a oggi, in questa storia, Anna ha sempre tenuto botta, anche quando le botte della vita hanno spinto D’Alessio in acque poco tranquille. La cantante ha resistito fino a quando ha potuto. La ragazza oggi è una donna matura e le ha provate tutte fino a quando il suo cuore e la sua testa hanno detto stop”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Dopo l’allontanamento, però, sembra che tra i due ci siano segnali di riavvicinamento che fanno ben sperare.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, almeno per il momento, continuano a restare lontani l’uno dall’altra. Insieme, però, stanno cercando di salvare il loro rapporto che, in questi anni, è diventato sempre più importante. Per il bene del figlio Andrea, Anna e Gigi si sono presi una pausa di riflessione ma, nelle ultime ore, il cantante napoletano sta cercando di recuperare il loro rapporto. Secondo quanto riportano i portali partenopei Napoli Today e Internapoli, Gigi D’Alessio, in occasione di Sant’Anna, ha fatto gli auguri alla compagna per l’onomastico. La fonte ha spiegato che “Lady Tata pare aver apprezzato. E non è detto che i due non possano incontrarsi a breve”. La notizia è stata accolta con grandissimo entusiasmo dai fans della coppia che sperano che i due riescano a superare la crisi tornando insieme più forti di sempre. Anna e Gigi formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Dopo tante critiche, soprattutto all’inizio della loro storia, i due sono riusciti a conquistare l’affetto dei fans che, in questa crisi, non si sono schierati né da una parte e né dall’altra facendo il tifo solo per la coppia.

