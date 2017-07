ANTICIPAZIONI IL SEGRETO/ Le dure accuse di Nestor: Camila ha ucciso sua figlia? (puntata 28 luglio)

Il Segreto

LE ACCUSE DI NESTOR

Le motivazioni dell'arrivo di Nestor a Puente Viejo si faranno più chiare oggi a Il Segreto. Il misterioso individuo che ieri aveva sorpreso Camila, scambiando insieme a lei un bacio appassionato, avrà nei confronti della cubana delle pesanti accuse: dopo avere aggredito la donna userà durissime parole nei suoi confronti, dicendogli di avere ucciso sua figlia. Sarà solo a quel punto che la moglie di Hernando metterà con lui le cose in chiaro precisando che la bambina non è morta: per salvarle la vita, lei l'ha fatta scappare da Cuba proteggendola in un luogo sicuro. Si rifiuterà tuttavia di precisare il luogo in cui la piccola è stata nascosta, mandando ulteriormente su tutte le furie Nestor. Sarà questo l'inizio di nuovi problemi all'interno della famiglia Dos Casas? Sembra proprio di sì ed è davvero un peccato, considerando che proprio ora la coppia si è ricompattata formando una famiglia finalmente felice insieme a Beatriz. Riusciranno a superare insieme anche questo nuovo ostacolo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 LUGLIO: GRACIA CHIUDE IL NEGOZIO

Nella puntate de Il Segreto di oggi Gracia prenderà la sua decisione riguardo il futuro del negozio. Dopo la morte di Mariana e il furto di gran parte degli abiti, la moglie di Hipolito capirà di non poter proseguire da sola in questa avventura. Per questo deciderà di chiudere definitivamente la boutique, frutto di tanti sacrifici insieme all'amica. A nulla servirà il tentativo di Nicolas e di tutte le persone a lei care di convincerla a cambiare idea. Una brutta grana caratterizzerà anche il futuro di Mencia, finalmente prossima a realizzare il suo sogno d'amore insieme a Carmelo. La grafica verrà accusata dall'Accademia delle Belle Arti di Madrid per avere sottratto un reperto ritenuto molto importante e soprattutto per avere lasciato il lavoro senza preavviso. Per questo, non le resterà altro che partire alla volta della capitale alla ricerca di una soluzione a questo nuovo ostacolo alla sua felicità.

