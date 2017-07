Albano e Romina Power concerto/ Roma, all'Auditorium Parco della Musica la prima delle 4 tappe estive

Albano Carrisi

Dopo essere stati in Azerbaijan, a Mosca, a Tallinn, in Austria e prima di partire per la Cina, Canada e Germania, Albano e Romina Power saranno protagonisti di 4 date tutte italiane. il Tour italiano di Albano e Romina inizia proprio oggi da Roma e, in particolare, dall'Auditorium Parco della Musica che oggi registrerà il pienone per i due. Dopo i pettegolezzi, il gossip, il famoso triangolo amoroso ricomposto e, in particolare, quello che è successo ad Albano con i suoi problemi di salute, sono tanti i fan italiani in attesa di ascoltare la storica coppia che, dopo tanti anni, è riuscita a mettere tutto da parte ricostruendo quel rapporto che tutti hanno amato. Il concerto è previsto per oggi, 28 luglio, a partire dalle 21.00. I biglietti sono ancora disponibili a partire da 46.00 euro.

ALBANO E ROMINA IN CONCERTO A ROMA

LOREDANA LECCISO LI SEGUIRA'?

I concerti non porteranno scompiglio in famiglia tanto che, Loredana Lecciso, ribadendo il fatto che non "c'è differenza tra sposati e non sposati" (riferendosi alle presunte nozze all'estero) ha rivelato di essere contenta che i due siano riusciti ad appianare le divergenze tornando amici. I due gireranno il mondo ancora per un po' con buona pace della compagna di Albano che nel momento del bisogno ha dimostrato di esserci per lui. Cosa succederà in queste quattro date? La vedremo dietro le quinte con i figli avuti dal cantante di Cellino San Marco o deciderà di rimanere a casa per non distogliere l'attenzione dalla coppia?

© Riproduzione Riservata.