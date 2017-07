ALDO, GIOVANNI E GIACOMO SI DIVIDONO?/ È scontro all'interno del trio comico: fan preoccupati

Aldo Giavanni e Giacomo

Fan nel panico per le voci di rottura riguardanti il trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. Scopriamo qualcosa in più riguardo la loro carriera teatreale. Il trio si forma nel 1985, quando Aldo e Giovanni incontrano Giacomo e lo invitano a fare degli sketch con loro. Qualche mese dopo recitano in teatro insieme a Marina Massironi sin dal 1991, in spettacoli quali Lampi d'estate (1992) diretto da Paola Galassi, Ritorno al Gerundio con Flavio Oreglio e Antonio Cornacchione, Aria di tempesta (1993) diretto da Giancarlo Bozzo, I corti di Aldo, Giovanni & Giacomo (1996) per la regia di Arturo Brachetti e Il Circo di Paolo Rossi (1995) per la regia di Giampiero Solari e interpretato da Paolo Rossi. Nel 2005 recitano, insieme a Silvana Fallisi, nello spettacolo Anplagghed per la regia di Arturo Brachetti. Nel 2013 il trio ritorna sul palco, con il tour teatrale Ammutta muddica. Nel 2016 tornano con The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo, in cui reinterpretano gli sketch che li hanno resi più famosi, in occasione del 25º anniversario del trio.

ALDO, GIOVANNI E GIACOMO: IL TRIO SI SCIOGLIE?

I MOTIVI DEL POSSIBILE ADDIO

Inaspettate voci di crisi quelle che arrivano sul noto trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. È quanto racconta Novella 2000, che ha ipotizzato un prossimo scioglimento del trio comico insieme dal 1985. Secondo Carlo Mondonico, la colpa di questa inaspettata decisione sarebbe legata a un difficile rapporto tra Aldo Baglio e Giovanni Storti. A quanto pare sarebbe una questione di divergenze sulle idee proposte con prepotenza prevaricando quella degli altri. Colui che impone le idee sarebbe Giovanni mentre Aldo non vuole rinunciare a esprimere il suo estro. Così Giacomo, che è sempre stato quello più paziente deve continuamente fare da paciere cercando di scongiurare la divisione.

L'INDISCREZIONE CHE ALLARMA

Il trio ha terminato nel 2016 il trionfale tour teatrale "The Best of Aldo Giovanni e Giacomo Live", mentre alla fine dello stesso anno è uscito al cinema il loro ultimo film "Fuga da Reuma Park". Sui social è già partito l’appello dei fan che sperano di smentire i rumors. Ricordiamo che il film Fuga da Reuma Park è diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Morgan Bertacca. È interpretato dagli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo con Silvana Fallisi, e con la partecipazione di Ficarra e Picone. L'ultima pellicola del trio non ha convinto tantissimo la critica che non ha risparmiato recensioni negative. Sicuramente di altro livello i precedenti film come “Tre Uomini e una Gamba”, passando per “Chiedimi se sono felice”, “Il cosmo sul comò”, “La Leggenda di Al, John e Jack”.

