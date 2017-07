BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI / Che delusione Eric! Come sempre è un marito manichino? (puntata 28 luglio)

Beautiful

NUOVO PASSO FALSO DI ERIC?

I fan di Beautiful non hanno dubbi: Eric Forrester è da tempo in balia della moglie e esegue alla lettera tutti i suoi ordini. A farne le spese negli ultimi giorni è stata di nuovo Steffy che, dopo avere accettato la carica di amministratore delegato, ha finito per accettare anche il trasferimento nel loft di Thomas, quanto meno fino all'ufficialità del divorzio. Ma come ha fatto Eric a permettersi di dare un simile ordine alla nipote? Pur consapevoli che la Forrester non avrebbe mai dovuto accettare, finendo per diventare a sua volta un manichino di Quinn Fuller, sono molti a critare il patriarca per il suo comportamento: "Non ti dico di lasciare Liam, ma...voglio che rispetti il tuo matrimonio con Wyatt. Ormai Eric è andato", "Eric sei disgustoso. Parli male di Liam, ma perché non guardi il tuo passato?' , 'Pure lui ora vuole manovrare gli altri. Mha!" Eppure questa decisione di non ammettere la realtà e l'inaffidabilità della moglie, potrebbe costare molto caro a nonno Eric, anche se ci vorrà ancora qualche mese prima di arrivare a quel punto...

WYATT STA ESAGERANDO?

Fino a quanto la pazienza di Liam durerà? La domanda sorge spontanea guardando le ultime puntate di Beautiful nelle quali la Forrester ha assecondato pressoché ogni richiesta di Eric e Quinn. Se fino a qualche settimana fa Steffy era pronta a tutto per opporsi alla suocera, ora qualcosa è cambiato e la nuova carica di amministratore delegato non ha fatto altro che peggiorare le cose. Per questo Liam oggi avrà con la fidanzata un nuovo scontro nel quale la inviterà a non farsi influenzare dalla sua perfida suocera. E oltre a Quinn, lo Spencer avrà dure parole anche nei confronti di Wyatt, colpevole di non avere rispetto nei confronti della donna che dovrebbe amare. Sarà soprattutto la campagna pubblicitaria a rappresentare l'oggetto del contendere, dato che il figlio di Quinn resterà fermamente convinto che Steffy debba sfilare in biancheria intima. Il fatto non piacerà affatto al ben più premuroso Liam, deciso a non mostrare al pubblico il corpo della fidanzata. Come già accaduto in passato, i due fratelli avranno delle opinioni del tutto diverse sull'amore ma chi dei due trionferà in questa lunga querelle?

ERIC NON CREDE A RIDGE

Va in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Beautiful, nella quale vedremo ancora Ridge alle prese che con quello che d'ora in avanti potremo definire il tormentone estivo: lo stilista sarà pronto a tutto per dimostrare l'inaffidabilità di Quinn, facendola uscire dalla sua vita e da quella della famiglia Forrester. Per questo continuerà il suo piano di seduzione, che in effetti comincerà a dare i suoi primi frutti: la donna sembrerà davvero coinvolta dalle attenzioni del figliastro e confusa come non mai. Consapevole di avere raggiunto, anche se solo in parte, l'obiettivo prefissato, Ridge deciderà di rivolgersi al padre, anticipando un po' troppo i tempi: alla villa gli racconterà quanto Quinn sia attratta da lui ma le sue parole non raggiungeranno i risultati sperati. Eric sarà furioso con il figlio, colpevole di avere inventato delle bugie solo per creare problemi al suo matrimonio. Per questo gli chiederà di andarsene, tornando solo quando avrà delle prove che confermino l'inaffidabilità della signora Forrester. Il primo round sarà vinto da Eric, ma la guerrà sarà solo all'inizio...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 28 LUGLIO: LIAM METTE IN GUARDIA STEFFY

Nuovo episodio di Beautiful questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 e nuovi problemi per quanto riguarda gli Steam. Liam sarà ancora molto deluso a causa della decisione di Steffy di lasciare la casa sulla scogliera in attesa del suo divorzio da Wyatt (seguendo le richieste di Eric). Ancora una volta lo Spencer chiederà alla fidanzata di tornare indietro sui suoi passi e di non seguire alla lettera tutto quanto le verrà imposto da Quinn e dalla sua allegra famigliola. Ciò che soprattutto non andrà giù a Liam sarà la nuova campagna pubblicitaria pensata da Wyatt, nella quale Steffy dovrà apparire ancora una volta in biancheria intima. Tale fatto sarà secondo lui una vera mancanza di rispetto ei confronti dell'amministratore delegato della casa di moda che però sembrerà non accorgersi di questo nuovo passo falso: i suoi occhi tutto andrà per il meglio e molto presto potrà tornare da Liam per essere felice al suo fianco come ha sempre desiderato. Ma fino a quando la pazienza dello Spencer durerà?

© Riproduzione Riservata.