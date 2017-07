BELEN RODRIGUEZ/ News, la showgirl tra il nuovo lavoro e le critiche dei fans

Belen Rodriguez

SCELTA DA MC DONALD'S COME TESTIMONIAL

Belen Rodriguez continua ad essere la donna del mondo dello spettacolo più richiesta dalle aziende come testimonial. La showgirl argentina, infatti, è stata scelta da Mc Donald’s per sponsorizzare il nuovo servizio a domicilio promosso in tutto il mondo in concomitanza del Global McDelivery Day. In sella ad una bicicletta, con una maglietta gialla e un pantaloncino, Belen, in tutta la sua bellezza, è pronta a consegnare i panini a domicilio. Per registrare i vari servizi, la showgirl ha lasciato momentaneamente Ibiza per tornare a Milano. La Rodriguez è stata accompagnata in questo viaggio di lavoro dal fratello Jeremias che, durante la sua assenza, si è occupata del piccolo Santiago. Jeremias, però, nelle scorse ore è tornato nuovamente sull’isola spagnola dove si trova anche Cecilia con il fidanzato Francesco Monte. Di Belen, invece, non si sa nulla. La Rodriguez sarà ancora in Italia o avrà raggiunto il fratello e la sorella ad Ibiza con il figlio Santiago, pronto a riabbracciare anche papà Stefano De Martino?

BELEN RODRIGUEZ, LE CRITICHE DEI FANS

Se il lavoro procede a gonfie vele così come la vita privata (l’amore con Andrea Iannone è più solido che mai), Belen Rodriguez continua a fare i conti con le pesanti critiche che riceve sui social ogni volta che pubblica una foto. I followers non fanno altro che accusarla di usare troppo photoshop lasciandole commenti, spesso, molto cattivi. Stanca di leggere cose false sulla propria persona, Belen, nelle scorse ore, ha deciso di rispondere personalmente ad una follower: “Non mi ritengo affatto una persona volgare e non credo di essere una persona falsa, anzi. E non mi serve risultare più bella, quello l’ho già ottenuto. Per il resto rimango sempre ferma sulla mia opinione. Se una ragazza come te, bella, giovane, si sofferma su questi particolari, è perché il marcio lo vuoi vedere tu. Vai oltre alle apparenze e troverai un mondo colorato!”. La showgirl, poi, ha invece ringraziato chi ha provato a difenderla: “Grazie mille! Davvero! Hai ragione ogni tanto chiedo anch’io di essere una ragazza normale! E ce la faccio a volte, non sempre, ma quel desiderio è la mia costante!”.

ARCHIVIATO IL GOSSIP?

Dopo settimane a dir poco frenetiche sul fronte del gossip relativo a Belen Rodriguez, gli ultimi giorni sembrano essere decisamente meno impegnativi. Le dichiarazioni di Andrea Iannone hanno fatto rientrare l'allarme relativo ad una possibile crisi tra la coppia più chiacchierata dell'estate, mentre la decisione del pilota di cambiare casa ad Ibiza sembra più che altro collegata al suo desiderio di impegnarsi negli allenamenti con la massima concentrazione. Nel frattempo Stefano De Martino non si vede più bazzicare dalle parti dell'ex moglie ( o quanto meno nessuna foto lo conferma), preferendo piuttosto il divertimento da single. C'è però qualcosa che non è sfuggita all'attenzione dei fan più attenti ed è quanto accaduto qualche giorno fa nell'ultima puntata di #Estate. In essa la tanto attesa dichiarazione di Simona Ventura secondo la quale Belen sarebbe ancora innamorata dell'ex marito non si è sentita. Dunque Mediaset e Alfonso Signorini hanno preferito cancellare una simile presa di posizione. Avevano forse colpito nel segno?

© Riproduzione Riservata.