BLUE BLOODS 7/ Anticipazioni puntata 28 luglio: Eddie e Jamie avvieranno una relazione sentimentale?

Blue Bloods 7, in prima Tv assoluta su Rai 2

BLUE BLOODS 7, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Nella seconda serata di oggi, venerdì 28 luglio 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Blue Bloods 7, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il dodicesimo, dal titolo "Non svanirà". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati nella puntata precedente: Danny (Donnie Wahlberg) scopre che uno dei suoi figli vuole arruolarsi nei Marines subito dopo il diploma, ma non è d'accordo con la moglie nell'ostacolarlo in quella strada. Linda (Amy Carlson) tuttavia pretende che il marito la supporsi nel suo rifiuto. Intanto, Eddie (Vanessa Ray) e Jamie (Will Estes) intervengono per una rissa domestica, a causa di una coppia di genitori che stanno facendo delle pressioni ad un'altra coppia, che ha adottato il figlio della prima. Gwen Rice (Erin Dilly) rivela ad Eddie di aver richiesto a Carla Redding (Madeline Weinstein) ed il marito di non minare la tranquillità del piccolo Kyle in più di un'occasione.

La coppia di genitori naturali ottengono invece l'aiuto di Jamie, che accetta di supportarli. Frank (Tom Selleck) invece scopre che diversi veterani hanno imbrogliato nei test, grazie alle azioni di uno degli istruttori. Il Comandante è comprensivo nei confronti dell'ex Marine, ma non può che riassegnare il Sergente Vega (Alex Fernandez) ad un'altra mansione. Il Sergente Sullivan rimarrà invece in attesa di una decisione di Frank. Non sapendo come procedere, Jamie decide di coinvolgere Erin (Bridget Moynahan) nel caso, mentre Danny incontra Jack (Tony Terraciano) a pranzo e cerca di capire le sue intenzioni. Dopo un incontro fra Carla ed Erin, la Price va su tutte le furie e piomba nell'ufficio del Procuratore federale. La donna tuttavia crede che Erin li stia appoggiando e le rivela che quella mattina ha ricevuto richiesta di custodia da parte dei genitori naturali. La situazione precipita quando si sospetta che Kyle sia stato rapito dai genitori naturali. Si scopre che in realtà il marito della Rice non ha mai sentito il bambino come proprio e che abbia fatto di tutto per accontentare la donna. Quest'ultima viene intercettata inoltre in aeroporto, pronta a volare altrove con il figlio.

Erin cerca di convincerla a rimanere, per impedire che Clara abbia dalla sua parte ogni ragione per ottenere la custodia, ma Gwen decide di proseguire il viaggio. Dopo il pranzo in famiglia, Jack comprende di voler proseguire gli studi iscrivendosi al college. Erin invece sottolinea a Jamie che esiste un limite, a volte, che non andrebbe superato. Il giorno successivo, la Price si presenta di sua spontanea volontà nell'ufficio del Procuratore e le rivela di essere rimasta proprio per Kyle. La donna teme di aver perso il figlio per sempre, ma Erin è sicura che potrà trovare un accordo e la spinge a parlare con Carla. Dopo aver riflettuto sui test dei veterani, Frank decide di dare una nuova possibilità alle 35 reclute che hanno imbrogliato ai test ed offre a tutti loro una seconda possibilità.

BLUE BLOODS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 LUGLIO 2017, EPISODIO 12 NON SVANIRA'"

Nel nuovo episodio di Blue Bloods 7, alcuni dei protagonisti e componenti della famiglia Reagan si ritroveranno a vivere delle situazioni poco conosciute. Danny infatti accetterà di lavorare come guardia del corpo per proteggere un uomo, rilasciato in seguito ad un errore grossolano. Il detective sfrutterà questa nuova opportunità per seguire le tracce che lo portino fino al vero criminale. Nel frattempo, Frank riceve la visita inaspettata della moglie di Gormley. Sheila chiede al Comandante di dare una promozione al marito, dato che lo ha servito per diversi anni e crede che non abbia ottenuto il giusto merito. Jamie ed Eddie si ritrovano invece ad assistere ad una lite fra due poliziotti che hanno una relazione fra loro e vengono chiamati a testimoniare su quanto accaduto. Ancora una volta, i due partner si ritroveranno a riflettere sul loro personale rapporto: sceglieranno di fare il fatidico passo?

