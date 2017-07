Cherry Season: Mete finisce in carcere, Isik lo salva? (Anticipazioni puntata 28 luglio)

Cherry Season

SEYMA PERDE IL CONTROLLO?

Ultima puntata settimanale di Cherry Season oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. La soap turca, infatti, domani non andrà in onda e tornerà regolarmente nel suo solito orario lunedì 31 luglio. Si ripartirà dal difficile periodo attraversato da Seyma, dopo l'aborto al quale è stata costretta dal crudele Mete (tornato finalmente ad essere se stesso dopo l'operazione al tumore al cervello). La perdita del bambino che portava in grembo sarà davvero difficile da superare per la rossa che cercherà di trasferire tutto l'amore che aveva in sé al figlio di Sibel e Ilker. L'ex cattiva avrà una vera fissazione per il neonato, tanto che il fatto non sfuggirà né ai genitori della creatura, tristi per questa situazione. Per quanto riguarda Oyku e Ayaz, la coppia continuerà a vivere un rapporto 'bello e litigarello'. Sebbene il loro amore non sia messo in discussione, i due innamorati finiranno per scambiarsi i reciproci lavori, finendo per essere protagonisti di nuove divertenti scaramucce.

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 LUGLIO: METE VIENE ARRESTATO

Nella puntata di Cherry Season di oggi, Mete e Isik saranno gli assoluti protagonisti grazie ad una serie di divertenti problemi che finiranno per avere gravi conseguenze per l'architetto. I due amici continueranno a frequentarsi quotidianamente ma Isik per caso farà cadere le chiavi di casa nell'auto del fratello di Burcu. Avendo dimenticato alcuni importanti documenti, chiederà quindi a Mete di recarsi nella sua abitazione per recuperarli in fretta, prima dell'inizio di una lezione all'università anche se presto la questione finirà per sfuggirgli di mano. Mete si presenterà a casa di Isik e farà suonare l'allarme, non sapendo come fare a staccarla. Solo a quel punto interverrà la polizia che, pensando di trovarsi di fronte ad un ladro, finirà per arrestarlo. Mete sarà dunque in carcere, riuscirà Isik a salvarlo da questo ennesimo problema? Ancora tempi duri per Emre e Burcu: il giovane taxista sarà più che mai deciso a dare alla fidanzata il futuro che merita, obiettivo davvero molto difficile da raggiungere...

