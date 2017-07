Daniela Ospina / Chi è l'ex moglie di James Rodriguez: sui social l'annuncio della separazione

Daniela Ospina (Facebook)

James Rodriguez e sua moglie Daniela Ospina, dopo sei anni e mezzo di matrimonio, hanno deciso di separarsi. La notizia, che a quanto pare non ha lasciato di stucco i bene informati, si è diffusa nella giornata di ieri, quando la giocatrice di pallavolo, condividendo un post su Instagram, ha chiesto a tutti i suoi contatti rispetto per la coppia e per la piccola Salomé, la bimba di quattro anni nata dalla loro unione. Una fonte vicina al campione del Bayern Monaco ha assicurato che la crisi fra i due era ormai insanabile e che entrambi, da molto tempo, avevano messo fine alla loro relazione. La coppia, però, ha preferito mantenere il più stretto riserbo sulla questione, mantenendo un profilo basso soprattutto in vista del passaggio di James Rodriguez dal Real Madrid al suo attuale team. Oggi, a mettere fine alla loro relazione, le parole di un comunicato stampa che Daniela Ospina ha scelto di condividere sui social.

DANIELA OSPINA, EX DI JAMES RODRIGUEZ

IL MESSAGGIO CHE ANNUNCIA LA SEPARAZIONE

Aria di cambiamenti per il campione James Rodriguez, che dopo aver lasciato il Real Madrid per approdare al Bayern Monaco, si prepara a dire addio al suo matrimonio. A dare la notizia al mondo intero un comunicato stampa che la sua ex ha pubblicato sul suo profilo social: "Entrambi stanno per incontrare grandi sfide in differenti paesi - si legge su Instagram - Daniela resterà radicata in Colombia, dove lancerà il suo marchio e nuovi progetti nazionali e internazionali in arrivo. James resterà in Germania per continuare a mietere trionfi". Daniela Ospina, 25 anni, è una giocatrice professionista di pallavolo. Nata a Antioquia in Colombia, ha debuttato nel Itagui Volley Club e, dopo aver giocato nel Sabaneta Volleyball Club, oggi fa parte del Beach Volley Madrid. Inoltre, è la sorella minore di David Ospina, portiere dell'Arsenal e della Nazionale colombiana. Se volete leggere il comunicato stampa per intero direttamente sul profilo Instagram di Daniela Ospina, potete cliccare qui.

