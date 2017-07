ECCEZIONALE VERAMENTE/ Anticipazioni puntata 28 luglio 2017: Stefano Piazza il vincitore della finale?

Eccezionale veramente, giurati e conduttori

SELVAGGIA LUCARELLI, ABATANTUONO E FACCHINETTI IN GIURIA

Va in onda stasera la finalissima di Eccezionale veramente, il talent show di La7 riservato ai nuovi talenti della risata. A seguito di un breve stop a causa dei bassi ascolti, il programma è tornato il prima serata nel giugno 2017. Confermati in giuria i volti di Diego Abatantuono, Selvaggia Lucarelli e Paolo Ruffini, mentre Gabriele Cirilli - conduttore della prima edizione - è stato rimpiazzato da Francesco Facchinetti. Il programma nasce da un'idea di Federico Andreotti e dello stesso Gabriele Cirilli; gli autori del programma sono Giovanni Bognetti, Daniele Ceva, Antonio De Luca, Antonio Losito e Roberto Manfredi. Sette i comici in semifinale: si tratta di Nathan Kiboba, Flavio Furian, Federico Capponi, Stefano Piazza, Dario D'Agiolillo, GB Band e Rino Ceronte. Meccanismo un po' diverso per la finalissima: nel corso della serata di domani, i concorrenti rimasti in gara avranno a disposizione solo un minuto per convincere i giudici. Alla fine delle esibizioni, verrà finalmente decretato il vincitore

ECCEZIONALE VERAMENTE, LA FINALE: IL VINCITORE CHI SARA'

Grandi aspettative per Stefano Piazza, il comico siculo con un grande seguito sui social. La sua pagina Facebook Stefano Piazza - Piazza Grande conta già più di 75 mila mi piace, e nella scorsa puntata il pubblico è praticamente impazzito al suo arrivo in studio. È la seconda volta che un palermitano raggiunge il traguardo della finale. Lo scorso anno è toccato a Roberto Lipari, che alla fine si è aggiudicato una meritatissima vittoria. Il suo tour estivo, intanto, procede alla grande, e chi ha avuto occasione di vederlo esibirsi commenta così: "Sono un tuo grande ammiratore, ti ho visto al convento cabaret con Matranga e Minafó, fare un pezzo sul cane Jack Russel (400 grammi, 400 euro, mille euro al kilo) oppure il cane "Pigghialu" addestrato a rubare la salsiccia hahah, e secondo me se in finale porti quel pezzo VINCI!!!!". E ancora: "Non so se ce la farai ma meriti tantissimo. Seguo le tue 'interviste surreali' da tempo e da tempo mi scompiscio... Far ridere è meritorio perchè ridere è terapeutico, quindi grazie".

© Riproduzione Riservata.