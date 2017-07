FANTOZZI ALLA RISCOSSA / Su Italia 1 il settimo capitolo della saga dedicata al ragioniere Ugo (28 luglio)

Il film in onda su Italia 1

IL FILM COMICO CON UN RISVOLTO AMARO, IL CAST

La prima serata di oggi, venerdì 28 luglio sarà dedicata alla comicità e, in particolare, a uno dei personaggi resi immortali dal compianto Paolo Villaggio: alle 21.25, su Italia 1, andrà infatti in onda Fantozzi alla riscossa di Neri Parenti, settimo capitolo della saga dedicata al ragioniere Ugo Fantozzi. Arrivato nelle sale italiane nel 1990, non è al primo passaggio televisivo e rappresenta uno degli ultimi episodi cinematografici dedicati al personaggio creato da Paolo Villaggio: fedele ai predecessori, il film rappresenta una satira della società dell'epoca ed è diviso in varie parti, ognuna improntata a una comicità che ha anche risvolti amari. Nel cast del film di Parenti, oltre all'attore genovese nei panni di Ugo Fantozzi troviamo Milena Vukotic (Pina Fantozzi) Gigi Reder (il geometra Filini), Plinio Fernando (Mariangela Fantozzi / Uga Fantozzi) e Anna Mazzamauro (la signorina Silvani).

FANTOZZI ALLA RISCOSSA, LA TRAMA

Gli episodi di cui è composto Fantozzi alla riscossa ruotano tutti attorno alla difficoltà del ragioniere Ugo a trovare una sua stabilità dopo essere andato in pensione. E così, l'antefatto del film è rappresentato dall'incontro che Fantozzi ha con il duca Conte della sua ex Megaditta che decide di richiamarlo in servizio come esempio negativo per i neoassunti. In seguito, nel primo episodio, Fantozzi si trova a dover gestire l'inattesa popolarità della figlia Uga che, notata da un produttore cinematografico, viene scritturata per recitare in un film. Tuttavia, si tratta di un'opera di fantascienza in cui la bambina deve interpretare una scimmia e, a causa della strenua opposizione della moglie Pina, Fantozzi rinuncia a una cospicua somma.

Il tema della scalata sociale è presente anche nell'episodio dedicato alla nomina di Fantozzi quale giudice popolare: in questo caso il ragioniere deve vedersela con i tentativi di corruzione da parte di alcuni esponenti della mafia, fino a diventare il capro espiatorio nel processo in cui era stato chiamato ad esprimersi come giurato. Successivamente vediamo Fantozzi alla prese con uno psicanalista che lo convince di non avere complessi di inferiorità verso nessuno e trasformandolo in una sorta di "hooligan" violento e che fa carriera anche nella sua azienda. Tuttavia, dopo alcune vicissitudini finisce in prigione per bancarotta fraudolenta e solo l'intervento della moglie Pina (che lo farà scagionare per infermità mentale dopo aver pubblicato un libro in cui lo metteva in ridicolo), lo riporterà in libertà ma tra le braccia della signorina Silvani.

