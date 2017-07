FRANCESCA E RUBEN / Temptation Island 2017: ancora insieme nonostante le critiche

Ruben e Francesca - Temptation Island 2017

Francesca Baroni e Ruben Invernizzi sono tornati insieme. E’ questa la notizia che arriva dai social dove i fans, sempre molto attenti a cogliere ogni dettaglio, hanno intuito come tra i due, dopo l’addio sia tornato il sereno. Francesca e Ruben si erano lasciati dopo il falò di confronto ma, senza le telecamere di Temptation Island 2017 hanno trovato il modo di ricucire il loro rapporto. Francesca, infatti, trovandosi di fronte il fidanzato, ha capito di aver esagerato nelle su affermazioni chiedendogli scusa e un’altra possibilità. Ruben, però, almeno inizialmente, è rimasto fermo sulle sue posizioni pur non avendo smesso di provare dei forti sentimenti per la Baroni che, stando a quanto si legge su Isa e Chia, avrebbe trovato le giuste motivazioni per farsi perdonare. Il blog, infatti, riporta la segnalazione di una ragazza che, in treno, ha ascoltato la conversazione di Invernizzi che ha riferito ad una terza persona di avere concesso una nuova possibilità a Francesca. Quast’ultima, tuttavia, sarebbe consapevole che, qualora dovesse sbagliare ancora, la loro storia finirebbe per sempre.

FRANCESCA E RUBEN, NEWS DOPO TEMTPATION ISLAND 2017

I POST DELLA BARONI SOLLEVANO DUBBI

Conclusa la sua esperienza nel villaggio di Temptation island 2017, Francesca è tornata alla sua vita ricominciando anche ad essere molto attiva sui social dove, però, continua a ricevere pesanti critiche dai followers che non le hanno perdonato il modo con cui ha svelato i suoi problemi di coppia. Secondo i fans, infatti, per tutta la durata del programma, Francesca non ha fatto altro che sminuire Ruben descrivendolo come un ragazzo debole e senza ambizioni. La Baroni, però, non si cura degli hater e sui social prende in prestito le parole di Vasco Rossi scrivendo: “Quante volte ho pensato nella vita voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivan tra le dita e arrivava la realtà. Quante volte ho pensato nella vita posso fare anche senza di te. Poi mi risvegliavo tutto sudato senza capire perché. Quante volte ho sbagliato sì. Quante volte è andata bene così. Quante volte sono arrivati I guai. Anche se ero già migliore ormai...”. Sarà il messaggio per qualcuno? Cliccate qui per vedere il post.

