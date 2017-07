FRANCESCO E SELVAGGIA / Temptation Island 2017, matrimonio nell’ultima puntata?

Francesco Chiofalo e Salvaggia Roma

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, dopo cinque anni insieme, si diranno addio nell’ultima puntata di Temptation Island 2017? I motivi per lasciarsi ci sono tutti ma, se da un lato le dure parole che Francesco ha scritto sui social definendo Selvaggia “un’ingrata” per non riconosce quanto ha fatto per lei negli ultimi cinque anni non lasciano presagire nulla di buono, dall’altro, ci sono numerosi motivi che fanno pensare al lieto fine. La Roma, infatti, nei giorni scorsi ha ricominciato a seguire Francesco sui social e lo stesso Chiofalo, subito dopo la fine delle registrazioni, ha immediatamente pubblicato una foto con Selvaggia per poi rimuoverla per non svelare troppe anticipazioni su ciò che accadrà nell’ultima puntata. Il pubblico si è letteralmente innamorato di Francesco e Selvaggia, considerandoli due persone vere, genuine e sincere che si fanno del male pur essendo profondamente innamorate l’una dell’altra. Nel corso della scorsa puntata del programma, di fronte alle lacrime della fidanzata, Francesco ha promesso di riconquistarla. Ci riuscirà?

FRANCESCO E SELVAGGIA DOPO TEMTPATION ISLAND 2017

MATRIMONIO IN VISTA?

Nell’ultima puntata di Temptation Island 2017 ci dovrebbe essere un matrimonio. Per quell’occasione, infatti, come ha svelato qualche tempo fa Francesca Baroni, lei e Ruben torneranno in puntata. Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che la coppia che dovrebbe pronunciare il fatidico sì sia quella di Francesco e Selvaggia. Già conviventi e innamorati da cinque anni, dopo essersi lanciati accuse pesantissime a distanza, i due riusciranno a trovare il giusto compromesso al punto da coronare il loro sogno con il matrimonio? I fans sperano di sì e sono convinti che, in ogni caso, i due lasceranno insieme il villaggio della Sardegna. Sarà davvero così o ci sarà qualche, brutta sorpresa? Non ci resta che aspettare lunedì 31 luglio per scoprirlo!

© Riproduzione Riservata.