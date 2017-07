FRANCESCO SOLE/ Sofia Viscardi guest star nel videoclip di 'Sei la mia notifica preferita'

Francesco Sole e Sofia Viscardi, screenshot dal videoclip di 'Sei la mia notifica preferita'

FRANCESCO SOLE CANTA SEI LA MIA NOTIFICA PREFERITA

Debutto da attrice per Sofia Viscardi, che nel videoclip di Sei la mia notifica preferita compare al fianco di un innamoratissimo Francesco Sole. La canzone, come recitano gli ultimi frame del video, è dedicata a lei: "A te Sofia, che rendi dolce la mia vita". Il testo è tratto direttamente da Ti voglio bene, l'ultima raccolta poetica di Francesco Sole in cui la webstar si è cimentata nella scrittura di una serie di versi degni di un Fabio Volo 2.0. Sofia Viscardi non è stata da meno: è lei la musa ispiratrice del suo Gabriele. Sei la mia notifica preferita va ad affiancarsi a Ho messo il mondo in silenzioso, la prima delle "poesie in musica" firmate Francesco Sole. "Ho scritto una nuova poesia musicale. È a pagina 45 di Ti voglio bene e si intitola Sei la mia notifica preferita. Le mie parole diventano vostre. Spero potrà emozionarvi, entrare nei vostri cuori e nelle vostre cuffie. Ho girato con Sofia in questi giorni il videoclip a Barcellona e ora la condivido con voi. È una poesia da dedicare alla vostra 'notifica preferita'. Una poesia per chi sa ascoltarci con il cuore. Io la dedico a Sofia. Voi dedicatela alla vostra notifica preferita!", scrive. È "L'amore ai tempi di Youtube", per parafrasare il titolo del primo, antesignano video caricato sul canale dello youtuber.

VIDEO E TESTO DELLA CANZONE

Siamo sempre più connessi / e meno distanti / anche se a volte quando ceni / non guardi in faccia chi hai davantie / ti ritrovi da solo / in mezzo alla gente / pensando a chi non c'è / pensando se ti sente / e mentre il mondo balla io rimango fermo / aspettando un messaggio, fissando lo schermo / perdendomi un po' troppo in una tua vecchia foto / perché mi fa stare bene anche se non te lo dico / nella vita degli altri non c'è mai uno sbagliose / se fidarsi è bene ma screenshottare è meglio / sempre tutti pronti a darti un nuovo consiglio / scrivendo cose a caso che non centrano il bersaglio / e dicono che / guardo troppo il cellulare ma io guardo te / e cosa vuoi che ti dica / sei la mia notifica preferita / dicono che / guardo troppo il cellulare ma io guardo te / e cosa vuoi che ti dica / sei la mia notifica preferita / e non è che la gente è strana / è solo che gli conviene / dire alle spalle di odiarsi / per fare i selfie insieme / persone impegnate / ma contradditorie / ti dicono addio / poi le ritrovi nelle storie / e mentre il mondo balla io rimango fermo / aspettando un messaggio, fissando lo schermo / perdendomi un po' troppo in una tua vecchia fotoche mi fa stare bene anche se non te lo dico / e nella vita degli altri non c'è mai uno sbaglio / se fidarsi è bene ma screenshottare è meglio / sempre tutti pronti a darti un nuovo consiglio / scrivendo cose a caso che non centrano il bersaglio / e dicono che / guardo troppo il cellulare / ma io guardo te / e cosa vuoi che ti dicasei la mia notifica preferita / dicono che / guardo troppo il cellulare / ma io guardo te / e cosa vuoi che ti dica / sei la mia notifica preferita

© Riproduzione Riservata.