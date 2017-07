Federica Pellegrini/ Dalla dedica a Matteo Giunta ad una molto speciale su Instagram, a chi?

Federica Pellegrini

Ha lottato contro tutto e tutti come una leonessa Federica Pellegrini. Ha lottato contro il gossip che continua a dettare le regole della sua vita privata. Ha fatto lo stesso contro tutti coloro che la davano per finita perché attratta dalla televisione e dal dorato mondo dello spettacolo, ma alla fine la sua missione è compiuta. Federica Pellegrini ha raccolto i frutti della sua lotta e tutti sono saliti sul carro del vincitore, veri e falsi amici che da sempre parlano e sparlano della campionessa. Ai Mondiali di Nuoto di Budapest, la Pellegrini ha portato a casa la vittoria nei 200 metri riprendendosi la rivincita che stava cercando ma annunciando anche che questa sarebbe stata la sua ultima volta in questa gara. Al suo fianco Matteo Giunta, il giovane allenatore che da tre la sta seguendo in modo costante. I due sono stati in ritiro in Sierra Nevada per quindici giorni per allontanare ogni tipo di distrazione da Federica e questo non ha fatto altro che giovarle.

DAL BRUTTO COLPO DI RIO A BUDAPEST

UNA DEDICA SPECIALE

La vittoria è arrivata e Federica Pellegrini ha portato a casa un risultato inatteso che ancora una volta l'ha resa grande. I suoi ringraziamenti sono andati subito al suo allenatore ma non è mancato l'abbraccio con il suo ex, Filippo Magnini. I momenti che non dimenticheremo da questa splendida trasferta non sono solo questi. Anche poco fa, la bella campionessa ha avuto modo di tornare sui social e, in particolare, su Instagram per mostrarci un abbraccio speciale e una dedica che colpisce al cuore e commuove i fan che tra i commenti continuano a complimentarsi con lei dandole della gladiatrice. Era davvero difficile riprendersi da Rio ma Federica ce l'ha fatta e adesso sui social ringrazia "la sua persona": "C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età.Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.(Alda Merini)". Clicca qui per vedere lo scatto.

© Riproduzione Riservata.