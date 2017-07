Fedez e Chiara Ferragni / La coppia "assalita" dai fan a Positano: la fashion blogger si infuria e sbotta

Fedez e Chiara Ferragni

Si torna a parlare di una delle coppie più social e seguite degli ultimi mesi: Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e la fashion blogger da nove milioni di follower tornano al centro del gossip per un episodio non proprio piacevole capitato loro nelle ultime ore. È il sito BitchyF a raccontare che ieri Chiara e Fedez hanno hanno pranzato in un noto ristorante di Positano e qui sono stati letteralmente assaliti dai fan che li hanno riconosciuti in un batter d'occhio. Ragazzini e ragazzine hanno insistito per avere uno scatto con la famosissima coppia, ma pare che la Ferragni non abbia affatto apprezzato l'insistenza dei giovani fan, tanto da essersi infuriata.

FEDEZ E FERRAGNI, INTOPPO DURANTE LA VACANZA A POSITANO

LA FASHION BLOGGER SI INFURIA CON I FAN

A dimostrare l'accaduto è un video che il sito pubblica e nel quale si sente un uomo che, rivolgendosi all'orda di ragazzini, chiede loro di lasciarli in pace: “Lasciateli stare, li state tartassando, levatevi“ si sente infatti. All'appello che non ha trovato la reazione sperata, la Ferragni patre allora abbia iniziato a sbottare e, rivolta a qualcuno in particolare, abbia affermato: “Ma se no te ne vai a fare in c*** …”. Vedendo l'atmosferma particolarmente infiammata, Fedez ha allora deciso di intervenire per riportare la calma ed ha così chiesto il telefono di un ragazzo per scattare un selfie di gruppo, accontentando tutti. Essere molto amati comporta anche questo e la fashion blogger Chiara Ferragni e il suo "raviolino", il rapper Fedez, ormai lo sanno molto bene...

