Flavio Insinna/ Dalle accuse di Striscia La Notizia a #Estate: le immagini della vacanza del conduttore

Flavio Insinna vacanze (#Estate)

Stasera, venerdì 28 luglio in seconda serata su Canale 5, torna il nuovo appuntamento con “#Estate”, il programma di Alfonso Signorini, che manderà in onda le immagini esclusive delle vacanze di Flavio Insinna. Il conduttore torna "in onda" per la prima volta dopo lo scandalo dei fuori onda trasmessi da “Striscia la notizia” che ritraevano gli sfoghi del conduttore davanti al pubblico di “Affari tuoi”. Flavio Insinna è stato sorpreso dalle telecamere di “#Estate” - il format che racconta in tv il “Chi Summer Tour 2017” - con un nuovo look sbarbato e con la compagna prima di partire per le ferie estive. Ricordiamo la scelta della Rai dopo la bufera che colpi' il conduttore. A comunicare il verdetto di Viale Mazzini fu Nino Frassica con le seguenti parole: "Torneremo dopo l’estate. Lo annuncio ufficialmente, Flavio e io siamo confermati con Dopo Fiction anche il prossimo anno. Per questo ringraziamo Rai1", le sue parole furono rilasciate a DiPiù.

FLAVIO INSINNA, LE VACANZE DOPO IL CASO DEI FUORI ONDA AD AFFARI TUOI

LE IMMAGINI NELLA NUOVA PUNTATA DI #ESTATE

Flavio Insinna, dunque, sarà nuovamente al posto di comando del programma dopo la pausa estiva. Ospite di Bianca Berlinguer a #cartabianca, Flavio Insinna si difese con le seguenti parole dalle accuse lanciate dai vari servizi di Sriscia La Notizia sugli ormai ben famosi fuori onda: "Chiedo scusa, mi vergogno per il modo in cui mi sono espresso ad Affari Tuoi nei confronti della concorrente, ma la mia colpa è di avere troppa etica del lavoro, mi appassiono e a volte uso un linguaggio sbagliato, imparerò a dire le stesse cose sottovoce. Contro di me è stata imbastita una campagna d’odio, hanno usato un libro che ho scritto sulla morte di mio padre scrivendo ‘femminicidio’ in sovraimpressione mentre leggevano dei passi del libro".

