INNAMORARSI A VALENTINE / Su Canale 5 il film diretto da Terry Cunningham (28 luglio 2017)

Innamorarsi a Valentine, il film in onda su Canale 5

IL CAST DEL FILM IN ONDA SU CANALE 5

Innamorarsi a Valentine va in onda questo pomeriggio di venerdì 28 luglio alle ore 16.30. E’ una pellicola drammatica-sentimentale prodotta nel 2016 per la regia di Terry Cunningham. Gli attori che interpretano i personaggi principali sono Michaela McManus, Hunter Cross,Lindsay Wagner e Diogo Morgado. Il titolo originale del film è "Love Finds You in Valentine".

INNAMORARSI A VALENTINE, LA TRAMA

Kennedy Blaine (Michaela McManus) è una bella ragazza che esercita la sua professione di avvocato in una piccolo ma grazioso paese della California. Originaria del Nebraska, Kennedy ha lasciato Valentine, il suo paesello di campagna, per andare a vivere in un posto di mare, così come aveva sempre desiderato. Un giorno riceve l'invito a comparire nell'ufficio di un notaio, per comunicazioni riguardanti la sua famiglia, che vive tuttora nel Nebraka. Kennedy viene informata della morte di sua nonna e dell'eredità che le aveva lasciato, aveva ereditato un ranch e tutto il terreno circostante. Ormai la ragazza è abituata alla vita di città per cui, non avendo alcuna intenzione di ritornare nel paesello, decide di vendere tutto quello che le ha lasciato sua nonna. Per poter procede alla vendita del ranch, Kennedy deve necessariamente recarsi a Valentine e non sospetta neanche minimamente che questo viaggio le farà cambiare idea. Una volta arrivata in paese, la ragazza riscopre le bellezze della campagna e la tranquillità di quel luogo e decide di non vendere più la proprietà, anche in virtù del fatto che ha conosciuto il gestore del ranch, un giovane uomo molto affascinante che si chiama Derek Sterling (Diogo Morgado). Per Kennedy è un vero colpo di fulmine, il giovane le piace molto e si innamora di lui. E' anche vero, comunque, che la vita nella piccola cittadina di Valentine presenta anche aspetti negativi. La ragazza si troverà a fare i conti con eventi molto strani; niente succede per caso, tutto accade affinché lei giungesse alla decisione di lasciar perdere la campagna e ritornasse quanto prima in città. Kennedy però non si lascia intimidire e decide di scoprire chi si nasconde dietro a quelle strane ed inspiegabili avvenimenti. Inoltre, la ragazza vuole capire quale sia il motivo di tale accanimento contro di lei. Purtroppo per lei, viene a sapere dei fatti incredibili e dolorosi che riguardano non soltanto la sua famiglia ma anche il ragazzo di cui si è innamorata.

