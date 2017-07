L’ANNO DEL DRAGONE / Su Iris il film diretto da Michael Cimino con Mickey Rourke (28 luglio 2017)

Il film in onda su Iris

Il regista ha lavorato assieme a Oliver Stone all'adattamento di quello che è un libro di Robert Daley, e presenta un cast molto importante con Mickey Rourke nel ruolo del protagonista, Stanley White, John Lone nella parte di Joey Tai, Raymond Barry nella parte di Louis Bukowski, Leonard Termo nel ruolo di Angelo Rizzo ed Ariane Koizumi nel ruolo di Tracy Tzu. Caroline Kava interpreta Connie White, Joey Chin è Ronnie Chang, Mark Hammer è Brendan S. Sullivan e Victor Wong è Harry Yung, mentre Dennis Dun interpreta Herbert Kwong ed Eddie Jones è impegnato nel ruolo di William McKenna.

Il protagonista de L'anno del Dragone è Stanley White, un capitano di polizia che ha vissuto gli orrori della guerra del Vietnam, un'esperienza che lo ha segnato profondamente rendendolo intrattabile nonostante le sue numerose decorazioni, e che lo ha reso razzista e maldisposto nei confronti di tutti gli asiatici. Rientrato dalla guerra, Stanley White si trova però alle prese con il quartiere di Chinatown, divenuto una vera e propria polveriera a causa di tensioni molto forti tra le potenti famiglie malavitose cinesi che si contendono il territorio. Nonostante nella vita privata sia un uomo misurato e dotato di buon senso, spesso impegnato in discussioni con la moglie Connie con la quale è comunque sposato da molti anni, Stanley White nel lavoro si trasforma completamente, usando spesso metodi poco ortodossi e violenti per arrivare ai suoi scopi e mettere i criminali con le spalle al muro. Questo suo atteggiamento da mina vagante gli crea non pochi problemi all'interno del dipartimento di polizia, con i suoi superiori preoccupati che gli atteggiamenti di White possano prima o poi creare grossi problemi a tutto il corpo di polizia.

L'aggressività di White è però uno sfogo dei suoi traumi di guerra e il Capitano non si fa scrupoli nel trattare con i criminali. Troverà pane per i suoi denti quando si troverà di fronte Joey Tai, nuovo uomo forte della malavita cinese che si dimostrerà particolarmente scaltro, facendo iniziare per i suoi interessi una guerra tra le più potenti famiglie cinesi di Chinatown e la polizia, portando alle stelle la tensione all'interno del quartiere. Joey Tai non si farà scrupoli a mettere da parte anche alcuni anziani leader delle famiglie, imponendo un violento e radicale cambio di regime nelle attività criminali che vanno a fondarsi soprattutto sullo spaccio di droga. Stanley White ingaggerà una vera e propria battaglia personale con Joey Tai, aiutato da una bella e intraprendente giornalista che lo aiuterà a scoprire i movimenti e le strategie delle famiglie criminali cinesi. Il carattere freddo e senza scrupoli di Joey Tai e il coraggio quasi sconsiderato di Stanley porteranno a uno scontro che deciderà le sorti di Chinatown.

