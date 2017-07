LA GRANDE STORIA/ Anticipazione puntata 28 luglio: sulle tracce di Gesù

La grande storia

LE RELIQUIE

Va in onda oggi alle 21.15 su Rai 3 La grande storia, il consueto appuntamento con l'approfondimento storico-culturale firmato Paolo Mieli. Tracce di fede è il titolo della puntata di stasera, a sua volta divisa in due capitoli denominati Reliquie e La Sacra Sindone. La prima parte del programma sarà dedicata a un interessante viaggio tra storia e fede sulle tracce di Gesù Cristo. Il fil rouge del racconto, come il titolo suggerisce, è rappresentato dalle tracce che il Figlio di Dio avrebbe disseminato a riprova del suo effettivo passaggio in Palestina. Ed è proprio a Nazareth che la giornalista e scrittrice Tiziana Lupi condurrà virtualmente gli spettatori, non prima di un breve tour delle chiese italiane in cui alcuni di questi cimeli sarebbero stati riposti. Dalla Sacra Culla in Santa Maria Maggiore al Santo Pannolino di Spoleto, sono numerosissimi i ricordi d'infanzia di Gesù ancor oggi venerabili. Non mancano le testimonianze della Passione, come la Colonna della Flagellazione, le Spine, i Chiodi e i resti della vera Croce. Ma il vero pezzo forte della collezione è la Sacra Sindone, innegabilmente uno dei reperti storici più affascinanti, misteriosi e controversi mai rinvenuti.

I LUOGHI DELLA FEDE, ANTICIPAZIONI "LA GRANDE STORIA"

Considerata vera e propria "icona" della sofferenza del Cristo, la Sindone è da sempre oggetto di dibattito di credenti e non credenti. "Dibattito" da cui la Chiesa Cattolica ha scelto di tirarsi fuori, non eprimendosi mai ufficialmente circa la sua autenticità. Resta di fatto che centinaia di migliaia di credenti si recano ogni giorno a Torino per renderle omaggio, e poco importa che non vi sia alcuna certezza sulla reale origine del lenzuolo. Fenomeno simile nel caso delle apparizioni, il secondo tema della puntata. A cento anni dal primo evento miracoloso di Fatima, 5 milioni di fedeli ogni anno continuano a imperversare in quel piccolo centro nel cuore del Portogallo. Fatima è il luogo di fede per eccellenza, senza alcuna attesa miracolistica da parte dei peregrinanti. A chiudere, il reportage Impronte di fede, la storia di due religiosi che hanno fatto propria l'esortazione di Papa Francesco alla costruzione di ospedali da campo da parte dei missionari: Suor Laura Girotto, che si occupa di alleviare le condizioni di vita delle donne e dei bambini di Adua, in Etiopia, e Padre Prem Sagar, che dirige a Kampala, in Uganda, un ospedale per bambini portatori di handicap.

© Riproduzione Riservata.