Lucky Blue Smith è diventato papà/ È nata Gravity: sui social l'annuncio della sua compagna Stormi Bree

Lucky Blue Smith

Lucky Blue Smith è diventato papà. Ad annunciarlo è stato lo stesso modello, che qualche ora fa ha condiviso la notizia direttamente su Instagram. "Lei è qui. Ecco Gravity Blue Smith, non mi sono mai sentito così felice. Ti amo più di qualsiasi altra cosa al mondo", ha detto l'ex modello, che condividendo una foto che lo ritrae mentre stringe fra le braccia la sua piccola, ha rivelato agli oltre 3 milioni di follower il lieto evento. Il modello 19 enne, noto al mondo intero per la sua bellezza, ha sfilato per brand del calibro di dolce e Gabbana, Tom Ford e Philip Plein. Nel gennaio del 2016 il suo arrivo a Milano per la fashion week, annunciato qualche ora prima sui social con tanto di indirizzo e orario, ha scatenato il delirio fra le sue centinaia di fan italiane, che naturalmente hanno preso al volo l'occasione per incontrarlo. Il modello, che fa parte della comunità dei Mormoni, aveva sempre affermato di voler aspettare il matrimonio prima di concedersi.

LUCKY BLUE SMITH

IL MODELLO ANNUNCIA LA NASCITA DI GRAVITY

Fiocco rosa per Lucky Blue Smith, 19 anni, e la sua compagna, la 26 enne Stormi Bree, che hanno da poco annunciato la nascita della loro bambina sui social. "Lei è qui. Ecco Gravity Blue Smith (...) Ti amo più di qualsiasi altra cosa al mondo, mia piccola principessa", ha scritto il modello, mentre la Bree, sempre sui social, ha riservato alla sua piccola questo pensiero: "Benvenuta al mondo mio piccolo angelo, sei il più bel regalo che io possa sognare". Stormi Bree, ex Miss Teen Usa 2009, è una musicista e produttrice di video musicali. Lucky Blue Smith l'ha conosciuta proprio su Instagram, dove a catturare la sua attenzione sono state alcune foto condivise dalla sorella Starlie, anche lei musicista. I due, naturalmente, sono molto attivi sui social dove l'annuncio della nascita della piccola Gravity, pubblicato per mezzo di una foto nella giornata di ieri, ha collezionato oltre 450 mila like. Cliccate qui per visualizzare l'immagine e la didascalia.

© Riproduzione Riservata.