MUM’S LIST – LA SCELTA DI KATE/ Su Canale 5 il film diretto da Niall Johnson con Rafe Spall (28 luglio 2017)

Mum's List - La scelta di Kate, il film in onda su Canale 5

IL CAST DEL FILM IN ONDA SU CANALE 5

Mum's List - La scelta di Kate, sarà il film trasmesso in prima serata da Canale 5 alle ore 21.20 di oggi, venerdì 28 luglio 2017. Una pellicola molto recente prodotta in Gran Bretagna nel 2016 e realizzata dal regista britannico Niall Johnson, conosciuto soprattutto per aver diretto nel 2005 'La famiglia omicidi'. Gli attori protagonisti sono invece Rafe Spall (conosciuto per la sua partecipazione a 'Vita di Pi' e che l'anno prossimo sarà protagonista di 'Jurassic World, il regno distrutto') nel ruolo di Singe ed Emilia Fox nel ruolo della protagonista, Kate, che in precedenza nella sua carriera ha partecipato a 'Il pianista', 'Cashback' e 'Dorian Grey'. Elaine Cassidy interpreterà Rachel, Richard Cordery sarà impiegato nel ruolo di Bob ed Andrew Byron interpreterà Adams.

MUM'S LIST - LA SCELTA DI KATE, LA TRAMA

Mum's List - La scelta di Kate racconta la storia di una donna, Kate Green, non ancora quarantenne ma già messa al muro dalla vita, che le ha imposto un destino durissimo da accettare. Kate è infatti malata e senza possibilità di cura: deve iniziare a pensare a come dire addio alla sua famiglia, in particolare al marito Singe e ai due figli, particolarmente provati dalla prospettiva di perdere Kate per sempre. La donna ha un'idea per rendere meno straziante l'addio: decide infatti di stilare quella che lei stessa chiama una 'Lista dei sogni e dei desideri', che aiuti marito e figli a tenere sempre a mente quali sono le cose più importanti della vita, e al tempo stesso provi a fissare quelle cose da fare assolutamente insieme prima di dirsi addio.

Kate dissemina così la casa della sua famiglia di fogli, annotazioni e post-it che diventano un vero e proprio manuale da seguire per Singe, che decide di raccoglierli per riassumere in un unico volume il pensiero della moglie. Piccoli consigli di vita quotidiana ma anche grandi verità da tenere a mente, dal ricordarsi di sorridere il più possibile e festeggiare sempre in grande i rispettivi compleanni, fino a piccoli teneri suggerimenti per Singe, come quello di ricordarsi sempre di baciare i figli due volte a testa.

La lista di Kate diventa dunque una sorta di testamento che le permetterà di partecipare alla vita di suo marito e dei suoi ragazzi anche quando sarà costretta a non stare più con loro. Mano a mano che vengono scorsi i consigli della lista, nel film arrivano flashback e ricordi che mostrano la vita felice di Kate con la sua famiglia: momenti indimenticabili che aiutano la donna a tracciare la strada da seguire in futuro con la sua lista, anche se sarà un futuro al quale non potrà partecipare. Tra i viaggi sempre sognati insieme e quelle che sono le minime incombenze della vita di tutti i giorni, Singe potrà vivere più serenamente con i suoi ragazzi la perdita della moglie, avendo sempre vicini i suoi consigli e la sua grande saggezza.

