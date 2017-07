Marcello Perracchio è morto/ Addio al 'dottor Pasquano' del Commissario Montalbano: aveva 79 anni

Marcello Peracchio è morto

Marcello Perracchio è morto all'età di 79 anni. Attore attivo in teatro e in televisione, raggiunse la notorietà per l'interpretazione del personaggio del dottor Pasquano nella serie televisiva de Il commissario Montalbano; nel 1975 Luigi Zampa lo diresse nel film Gente di rispetto. Angelo Russo, alias Catarella, lo ha salutato con queste parole: "Addio grande amico e maestro. RIP" Nel pomeriggio la triste notizia si era diffusa sui social, ma era stata smentita dal figlio. "Mio padre tiene duro", ha scritto. Purtroppo in serata, intorno alle 19, l'attore ha smesso di vivere. Era malato da tempo e tutti, dal momento in cui la notizia della sua morte è stata ufficializzata, lo stanno omaggiando e celebrando sul web.

Il suo profilo Facebook continua a riempirsi di attestati di stima e di cordoglio da parte dei suoi ammiratori. Il sindaco Ignazio Abbate, sindaco di Modica, lo ha ricordato con le seguenti parole: "Oggi abbiamo perso uno dei più importanti figli di Modica. Grazie alle sue interpretazioni ha portato il nome della nostra città in giro per il mondo come pochi hanno saputo fare prima di lui. Insieme al sovrintendente della Fondazione Garibaldi, Tonino Cannata, abbiamo scelto di mettere a disposizione della famiglia il teatro per allestire la camera ardente e permettere a tutti di portargli l'ultimo saluto. Pensiamo che sia giusto omaggiarlo all'interno di quel teatro che tanto ha amato durante tutta la sua vita". Il Commissario Montalbano ha perso un grandissimo protagonista.

